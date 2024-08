Primoz Roglic y una fuerte revelación en la Vuelta a España: preocupación en Red Bull BORA

166 corredores han tomado la salida de la etapa 9 de la Vuelta a España , preparados para afrontar la que era considerada como una de las etapas reinas de esta edición con tres puertos de 1ª categoría en las montañas granadinas: un ascenso al Alto de El Purche y dos al Alto de Hazallanas.

Prácticamente desde los primeros compases de la etapa, nombre importantes como los de Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike) han saltado del pelotón en busca de una fuga de calidad, a la que se han ido sumando corredores hasta llegar a un grupo de 26 ciclistas con algunas potenciales amenazas para la clasificación general como David Gaudu (Groupama-FDJ), Adam Yates (UAE Team Emirates) o un Max Poole (Team DSM-firmenich PostNL) que ha sido el último en llegar a cabeza en el kilómetro 25 de etapa, ayudado por su compañero Gijs Leemreize.

UAE Team Emirates era el gran interesado en aumentar la ventaja de la fuga por los intereses de su líder Adam Yates, más después de haber perdido al portugués Joao Almeida. Marc Soler ha dejado el grupo en solamente ocho unidades en la subida al Alto de El Purche, el primero de los puertos de 1ª categoría de la jornada, donde también se han roto las hostilidades en el pelotón. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), que ha saltado del grupo de favoritos a prácticamente 90 kilómetros de la línea de meta y ha recuperado 2 minutos y medio sobre el pelotón en la subida al Purche, que se coronaba a 81,3 kilómetros de la línea de meta.

Después del trabajo del catalán y del de Jay Vine en las primeras rampas del Alto de Hazallanas, Adam Yates (UAE Team Emirates) se ha marchado en solitario a 58 kilómetros para la línea de meta en busca de un triunfo de etapa épico, en un movimiento que nadie ha podido seguir. El otro gran nombre del día era el de Richard Carapaz, que ha llegado a la altura del grupo perseguidor en el inicio del descenso del primer paso por Hazallanas, después de la colaboración de sus compañeros James Shaw y Darren Rafferty.

Finalmente, el ecuatoriano se ha ido en solitario del grupo perseguidor dejando atrás a David Gaudu en las primeras rampas de la última subida a Hazallanas, a 29 kilómetros de meta, y ha llegado a la meta de Granada a 1’39” sobre el británico y a 3’45” sobre el grupo de favoritos, encabezado por el mismo líder Ben O’Connor (Decathlon-Ag2r La Mondiale). El grupo de La Roja ha neutralizado en las calles de Granada a un Enric Mas (Movistar Team) que con un valiente ataque en las rampas de Hazallanas había conseguido más de un minuto de renta sobre sus rivales, pero que finalmente ha pasado al cuarto puesto en la clasificación general ante la gesta de Carapaz.

Roglic llegó junto a los favoritos, pero no se le vio con un pedaleo tan fluido. Tan pronto cruzó la línea de meta, el esloveno atendió a la prensa e hizo una cruda revelación sobre su estado de forma. “Tuve un mal día hoy. No tenía las piernas, y me dolía la espalda”, dijo el capo del Red Bull BORA Hansgrohe. Tales fueron las molestias que sintió, que dijo añorar la pausa de este lunes. “Estoy feliz de haber terminado y que haya un día descanso mañana”, concluyó.

Primoz Roglic, ciclista esloveno. Dario Belingheri/Getty Images