"Sabía que si pasaba algo loco en la Vuelta a España, podía ganar, y terminó sucediendo"

Brandon McNulty (UAE Team Emirates), primer líder de la Vuelta a España 2024 firmando la crono más rápida de la historia a 57,197 km/hora, dijo que tenía pasar "algo loco para que pudiera ganar", pero su victoria fue producto de una portentosa exhibición a lo largo de los 12 km del recorrido.

“Sabía que si pasaba algo loco podía ganar… e !imagino que ha pasado algo loco!. Tenía esperanzas, pero esto es difícil de creer. Sencillamente, he tenido súper buenas piernas. Me he estado sintiendo muy bien en los entrenamientos, especialmente desde los Juegos Olímpicos", dijo el ciclista de Phoenix, de 26 años.

McNulty, ganador de 5 cronos esta temporada, explicó que en un esfuerzo tan corto apenas da tiempo para regular, por lo que el esfuerzo se desarrolla "a bloque" de principio a fin.

"Sencillamente, he ido tan fuerte como he podido. He demostrado que soy capaz de rematar en un día bueno. Es bonito estar en el liderato y lo disfrutaré, pero no es ningún secreto que tenemos dos líderes muy fuertes en Joao Almeida y Adam Yates, por lo que haré todo lo que pueda para ayudarles", concluyó.

Los aspirantes a la Roja sin incidencias

La mejor noticia del día fue que ni entre los favoritos, ni tampoco entre el resto de competidores, ninguno de ellos sufrió ningún percance que pudiera terminar condicionando las tres próximas semanas de carrera.

Entre los aspirantes, el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) fue junto al portugués Joao Almeida (UAE Emirates) , que entre la afición lusa levantó los mayores aplausos, fueron los únicos que completaron el recorrido en menos de 13 minutos.

También protagonizaron una buena actuación el italiano Antonio Tiberi (Bahrain), el británico Adam Yates (UAE Emirates), el español Enric Mas (Movistar) y Richard Carapaz, todos ellos por debajo de los 25 segundos de desventaja con Roglic. Carlos Rodríguez se quedó a un segundo de ceder medio minuto, y la peor prestación la ofreció el español Mikel Landa (T Rex-Quick Step) a 48 segundos.

Landa, el más perjudicado de todos ellos, calificó el tiempo perdido como "bastante más de lo esperado", aunque señaló no haber tenido buenas sensaciones a lo largo del recorrido.

Richard Carapaz dejó claro que le hubiese gustado ceder menos tiempo porque viene a la Vuelta a por la Roja, pero también apuntó que con el recorrido de este 2024 la montaña será la que decida el resultado final.