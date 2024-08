Vuelta a España 2024, EN VIVO: vea la etapa 10, EN DIRECTO y ONLINE por Caracol Sports

El pelotón vuelve a rodar en la Vuelta a España . Después de una primera semana bastante agitada, los cientos de corredores tuvieron una merecida jornada de descanso y, ahora, es momento de la etapa 10. Allí, el pelotón se enfrenta a 160 kilómetros de recorrido, entre Ponteareas y Baiona , donde hay dos puertos de segunda, uno de tercera y uno de primera categoría, muy exigentes.

La batalla por el liderato está para alquilar balcón. Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Wout van Aert (Visma Lease a Bike), Primoz Roglic (Red Bull BORA Hansgrohe) y Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) han sido los portadores del 'maillot rojo' hasta el momento. Y quien inicia la segunda semana, con este honor, es justamente el australiano, quien espera dar la sorpresa.

Para algunos no es favorito a hacerse con el título, pero su cuarto puesto en el Tour de Francia 2021 y cuarta posición en el Giro de Italia 2024 hacen pensar que puede coronarse campeón. Eso sí, no es fácil y debe mantenerse fuerte, especialmente, en la alta montaña. Una de esas 'pruebas de fuego' la vive este martes 27 de agosto, en el marco de la décima fracción de dicha competencia.

Por eso, nadie se quiere perder ni un solo detalle de la carrera. Vea la etapa 10 de la Vuelta a España 2024, EN VIVO, desde las 8:55 de la mañana (Hora de Colombia), en la señal principal y la HD2 de Caracol Televisión. De igual manera, ONLINE, a partir de la misma hora, en el portal web de Caracol Sports, en el siguiente link: https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo .

Publicidad

Pero no son las únicas alternativas. Siga, EN DIRECTO, el minuto a minuto y la más completa información, entre crónicas, clasificaciones, reacciones y curiosidades de la ronda ibérica, en la página de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes ), durante todo el día. Así las cosas, los usuarios tienen las alternativas para ver este evento en el televisor, celular, tablet y computador.

Marc Soler, ciclista español del UAE Team Emirates, en acción de carrera de la Vuelta a España 2024 Getty Images

Además, los televidentes están acompañados del Team Caracol, un grupo expertos y amantes del ciclismo. Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval comanda con sus espectaculares y emotivas narraciones, acompañada de Jhon Jaime 'JJ' Osorio y sus historias y anécdotas de lo que pasa a lo largo del recorrido; y, por último, Santiago Botero, campeón mundial, analizando al pelotón con su experiencia.

Publicidad

Por último, Diego Alberto es el enviado especial de Caracol Sports a territorio español, siguiendo al pelotón a rueda, en especial a los colombianos. Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez, Harold Tejada, Santiago Umba, Brandon Rivera y Einer Rubio son los seis 'escarabajos' que quedan en acción. Recordemos que Rigoberto Urán se retiró, luego de haber sufrido una fuerte caída .

Enric Mas, ciclista español del Movistar Team, en la etapa 9 de la Vuelta a España 2024 Getty Images