Wout Van Aert explicó por qué ganar la etapa 10 de la Vuelta a España fue tan especial

El belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) logró en Baiona el triplete en la Vuelta en el año de su debut, un triunfo especial que pudo celebrar junto a su familia, hecho que calificó de "extraordinario".

"No pasa tan a menudo que pueda ganar cuando mi familia me viene a visitar a una carrera, así que esto lo hace extraordinariamente especial. Es bonito. Mi intención era la de estar en la escapada, pero he tenido un mal rato en el primer puerto. He estado a punto de rendirme, pero hice un último intento antes de coronar", explicó en meta el ciclista de Herentals.

Después de mucho insistir, Van Aert logró formar la escapada con otros 4 corredores, entre ellos el español Marc Soler. A pesar de los 4 puertos del recorrido, fue el más fuerte.

"Los escaladores del grupo no estaban frescos y así he podido ganar. Decir que puedo ganar cualquier etapa es un poco exagerado, pero es bonito estar en una carrera como esta, con un perfil tan versátil. Y cuando acabo en una situación como esta, siempre tengo la opción. Ha sido una victoria muy guay", detalló.

Van Aert recordó que su ambición es "ganar etapas y el maillot verde, aunque al principio también era el maillot rojo, lo que ya no es objetivo. Ahora el equipo tratará de seguir en esta línea".

"Ganar tres etapas de 10 disputadas está muy bien, me siento muy contento, y con estas piernas y con este equipo aspiro a ganar algunas más", concluyó.

Marc Soler finalizó tercero en la etapa 10 de la Vuelta a España 2024, luego de haber estado en la fuga Getty Images

Van Aert empeñado en provocar la fuga del día

La primera etapa gallega salió de Ponteareas, localidad que puede presumir de tener 3 ciclistas como ganadores de la Vuelta, Delio Rodríguez (1945), con récord de victorias, 39; su hermano Emilio (1950) y Álvaro Pino (1986). Suficiente inspiración para los 160 corredores que tomaron la salida, con 3 bajas, 2 de ellas por el Covid.

De inicio, múltiples intentos de fuga. El descanso en Vigo recargó las pilas de un pelotón que pasó las de Caín con el calor del sur. Nombres ilustres involucrados en la búsqueda de una escapada por un terreno ondulado, con 4 puertos, el último de ellos de 1a, con la cima a 20 de meta.

En el descenso del Alto de Fonfría (2a,15.3 km à 4.3 %) se formó una expedición interesante con Van Aert (Visma), Marc Soler (UAE), Lecerf (T-Rex), Hollmann (Alpecin) y Pacher (Groupama), este último el mejor clasificado a más de media hora del líder. Luz verde para la aventura.

El pelotón no se puso muy nervioso ante el escenario de la etapa. A 60 km de meta, y con el encadenado de 3 puertos por delante, el retraso del grupo principal era de 6 minutos, el mismo que en el Alto de Vilachán (3a, 6,3 km al 5,5), y algo superior al paso por el Puerto de Mabia (2a, 6 km al 5,7).