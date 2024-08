Wout van Aert vivió una extraña situación en Vuelta a España: "Tenía la piel de gallina"

Wout van Aert (Visma Lease a Bike), vencedor de la séptima etapa de la Vuelta a España valoró el trabajo de su compañero Sepp Kuss para preparar la llegada al esprint, lo que refleja la filosofía del equipo y llena de orgullo al belga, ya que el estadounidense es el defensor del título en la presente edición de la ronda española.

"Esperaba que llegara un grupo mucho más grande a meta. Sabía que el puerto final era duro, pero no pensaba que la carrera fuera a explotar como lo ha hecho. En la cima, me he encontrado solo junto a Sepp Kuss en el grupo. Era realmente difícil de gestionar, pero Sepp ha hecho un trabajo increíble", comentó Van Aert en la meta.

El ciclista de Herentals puso remachar un trabajo impagable de Kuss, ya que anuló la escapada postrera de Marc Soler y luego le preparó el esprint al triple campeón mundial de ciclocrós.

"No sé si la gente se da cuenta si estás por debajo de los 60 kilos y lo que representa dar este tipo de relevos en el llano. Tenía la piel de gallina a su rueda, y solamente quería rematarlo. Esta es una victoria importante", dijo.

A pesar de la estrategia desplegada por el UAE y del ataque de Soler, el propio Van Aert también trató de sorprender, pero el grupo delantero evitó su despegue.

Wout van Aert (Visma Lease a Bike), ganador de la etapa 7 de la Vuelta a España 2024 AFP

"Pensé que quizás me dejarían ir si sorprendía, pero vi que UAE estaba persiguiendo por detrás, y no quería tomar el riesgo de quedarme solo y ser cazado igualmente. Al final, he podido contar con Sepp. En nuestro equipo, no se trata solamente de rendir, sino también de trabajar como equipo, hacer planes exigentes, y una parte importante de esto es que todo el mundo esté dispuesto a sacrificarse por los otros".

"Ver al defensor del título de esta carrera tirando para ti es un gran ejemplo de nuestra filosofía de equipo. Estoy muy orgulloso de ello", concluyó .