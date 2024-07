Conor McGregor no ocultó el sueño que quiere cumplir en el Santiago Bernabéu: ¿Lo logrará?

El dos veces campeón del mundo de Artes Marciales Mixtas y uno de los principales impulsores de la liga “Bare Knuckle Fighting Championship” (BKFC), el irlandés Conor McGregor , ha firmado este jueves que el boxeo sin guantes supone llevar la competición cuerpo a cuerpo "a otro nivel".

El irlandés, de visita en Marbella (Málaga) para presentar el primer combate de BKFC que se celebrará en España y que será en esta ciudad de la Costa del Sol en octubre, llegó a la cita con varias horas de retraso y rodeado de fuertes medidas de seguridad.

Con chaqueta rosa de cuadros y gafas de sol oscuras, se bajó de un monovolumen de color negro mientras una veintena de seguidores, entre ellos muchos niños, lo esperaban en busca de una ansiada foto con su ídolo que luego colgar en redes sociales.

Conor McGregor, siempre polémico, apostaba la semana pasada por la selección española de fútbol que finalmente logró hacerse con el título de la Eurocopa y este jueves ha alabado el buen hacer de la Roja en declaraciones a los periodistas.

“Son un equipo increíble”, ha comentado sonriente, y ha sacado pecho de la suculenta ganancia que ha supuesto para él una apuesta de alrededor de 80.000 euros que tras la competición se convirtieron en un millón.

Conocido entre sus seguidores como “Notorious”, se ha convertido en un referente entre los amantes de la lucha, Conor McGregor ha señalado que la disciplina, la dedicación y la confianza son valores clave para triunfar tanto en la lucha como en cualquier aspecto de la vida.

Conor McGregor, luchador irlandés en categorías de peso ligero y peso wélter de Ultimate Fighting Championship

A su juicio, las artes marciales son una actividad increíble para los jóvenes porque en ellas se encuentran gran parte de estos valores y ha animado a los padres a introducir a sus hijos en ellas, ya que aunque tienen un punto de riesgo, este se reduce si se siguen los protocolos de seguridad.

Aunque de salida no estaba muy seguro de dónde estaba el Santiago Bernabéu, una vez aclarado, ha reconocido que le encanta la idea de competir en el estadio del Real Madrid y ha asegurado que “grandes eventos” están por llegar a España y, como no, a su capital.

No le apetecía mucho hablar del luchador español Ilia Topuria, pero ha avanzado que no le preocuparía enfrentarse a él en el ring y quién sabe si se verán las caras en el futuro, aunque no parece muy probable.

Sí ha apuntado que le gustaría repetir como campeón y ha insistido en “McGregor, the champion forever” (Mc Gregor, campeón para siempre).