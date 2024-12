Falcao García puso a pensar a los hinchas de Millonarios: nuevo mensaje sobre su futuro

Millonarios quedó eliminado de la Liga Betplay 2024 II luego culminar segundo en la tabla de posiciones del grupo A de los cuadrangulares y verse superado por Atlético Nacional en puntos. Ahora, todas las miradas están puestas sobre Falcao García, ya que no se sabe con certeza si continuará en la escuadra azul.

'El Tigre' y Millonarios tienen todas las intenciones de ampliar el vinculo contractual, no obstante, al igual que el momento en el que concretaron su fichaje, el problema es de cifras, en cuanto a los impuestos que debe pagar el delantero por su alto nivel de ingresos.

El jugador de 38 años tendría que pagar una millonada en términos tributarios y eso afecta directamente su patrimonio e ingresos. Por ende, el 'embajador' tiene que gestionar un contrato que cumpla con las expectativas de García Zárate tanto a nivel salarial como a contribución correspondiente de impuestos.

En medio de esas dudas, Falcao no tuvo problema en hablar sobre futuro en un eventos con infantes en la capital colombiana. "El último partido fue el domingo y creo que es muy pronto, no hemos tenido tiempo ni de hablar, ni pensar, ni nada de esas cosas. He estado con la familia y disfrutando de mis niños, que llevaba mucho tiempo sin verlos", dijo sin revelar mayores detalles.

Cabe recordar, que, Falcao García llegó a Millonarios en 2024 como un refuerzo de lujo, aportando experiencia y liderazgo al equipo embajador. En su primera temporada, el delantero disputó 16 partidos y anotó 5 goles, registrando un promedio de 0.17 goles por encuentro.

Falcao ya había dado un mensaje con aroma a despedida

Luego de empatar sin goles con el Deportivo Pasto y quedar eliminado de la final de la Liga Betplay 2024 II, 'El Tigre' escribió un sentido mensaje en sus redes sociales que dejó en incertidumbre a los aficionados 'azules'.

"No han sido días fáciles, les debo una disculpa y mil agradecimientos... Gracias Dios, gracias familia, gracias a mis compañeros de equipo, gracias directivos y gracias a toda la Hinchada de @millosfcoficial que nunca nos dejaron solos, para mí es uno de los momentos más difíciles de mi carrera, quería llegar a la final y ser campeón con el equipo de mis amores, pero no fue posible y es triste para todos. Agradezco también a todos los hinchas del #FPC por haberme acogido en cada estadio, quería vivir esto y nunca lo voy a olvidar...", fueron sus palabras.