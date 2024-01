Valtteri Bottas, el piloto de la Fórmula 1 que tratará de destacarse en el ciclismo

En algunos casos, hay deportistas que no solamente se enfocan en la práctica de una disciplina, sino que por 'hobby' o interés tratan de incursionar en otros deportes.

Y este es el ejemplo del finlandés Valtteri Bottas, quien a sus 34 años de edad no solamente compite en la Fórmula 1 (F1), pues también le interesante el ciclismo.

De hecho, en los últimos días el piloto de la escudería Stake creó una página de Instagram dedicada al deporte de las bielas y pedales para compartir algunas de sus aventuras por carretera.

Incluso, Bottas, que en su momento fue compañero de equipo del británico Lewis Hamilton, ahora tendría entre sus planes luchar por clasificar al Campeonato Mundial de la modalidad de gravel de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

"Está claro que la prioridad para mí es la F1, pero muy de cerca está el ciclismo. Cuando tengo la oportunidad, aprovecho para mantenerme en forma montando bicicleta y ahora tengo pensado probar suerte en algunas carreras", señaló el corredor finlandés en charla con el podcast 'Bobby and Jens'.

Además, habló de la seriedad que representa la práctica del ciclismo.

"La verdad es que me tomo muy en serio este deporte. Si compito en una prueba, automáticamente mi cerebro me llevará a tratar de dar lo mejor de mí. Siempre me reto y no me importa si llego a sufrir algún golpe. Voy a tratar de clasificar al Mundial de gravel, esa es una de mis principales metas de este año", sentenció Valtteri Bottas.

Valtteri Bottas durante el Gran Premio de Abu Dabi de la F1. Getty Images

¿Cómo le fue a Valtteri Bottas en la temporada más reciente de la F1?

En esta ocasión Bottas tuvo más sombras que luces y así quedó demostrado al finalizar en el puesto 15 del mundial de pilotos con apenas 10 puntos.

Sin embargo, este piloto no pierde la esperanza y con el nuevo cambio que tuvo su escudería aspira a tener mejores resultados en este 2024.