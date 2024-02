Patrick Mahomes no se conforma con el Super Bowl LVIII: "Hay un equipo joven para seguir ganando"

El estelar 'quarterback' Patrick Mahomes aseguró que sus Kansas City Chiefs no se van a conformar con su tercer título de la NFL en esta década logrado en el Super Bowl del domingo , del que fue elegido de nuevo Jugador Más Valioso (MVP).

Mahomes, que ya fue MVP de la final de la NFL en 2020 y 2023, igualó así al mítico Joe Montana con tres galardones y sólo tiene por delante a Tom Brady, que logró cinco.

El mariscal de campo, de 28 años, fue el gran responsable de la espectacular remontada con la que Kansas City se impuso 25-22 a los San Francisco 49ers en una prórroga de infarto en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada).

"Esto significa mucho", declaró Mahomes. "Con la adversidad con la que lidiamos este año y salir adelante. Estos chicos nunca flaquearon".

Con su tercer anillo en las últimas cinco temporadas, los Chiefs declararon oficialmente instaurada su dinastía, pero Mahomes no quiere ni oír hablar de una posible relajación por estos enormes éxitos.

"No hemos terminado. Tenemos un equipo joven y vamos a por más", subrayó Mahomes, que quiere seguir en ruta al récord de siete títulos de Tom Brady.

Tom Brady y Patrick Mahomes durante partido de la NFL. Getty Images

El 'quarterback' completó 34 pases de 46 intentos (73,9%) para 333 yardas y dos 'touchdowns', y se consagró como maestro de las remontadas ya que por tercera vez lideró a los Chiefs a levantar una desventaja de dos dígitos en el Super Bowl.

"La conversación en el descanso fue: 'Volvamos a ser nosotros'", reveló Mahomes sobre lo que ocurrió en el vestuario cuando Kansas City iba 3-10 abajo.

"Salgamos al campo y rindamos a un alto nivel, juguemos con intensidad. En la primera parte ellos nos pusieron intensidad, y nosotros la igualamos en la segunda y tomamos el mando en la prórroga", explicó.

Patrick Mahomes en el Super LVIII, que ganó con los Kansas City Chiefs. Getty Images

Además del triunfo de los Chiefs, el Super Bowl LVIII también estuvo marcado por el acto musical del cantante estadounidense Usher en el 'show' de medio tiempo y la presencia de la cantante norteamericano Taylor Swift, quien apoyó a su novio Travis Kelce desde las gradas del Allegiant Stadium.

-- Diez últimos ganadores del premio MVP del

Super

Bowl

:

2024: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs / quarterback)

2023: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs / quarterback)

2022: Cooper Kupp (Los Ángeles Rams / receptor)

2021: Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers / quarterback)

2020: Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs / quarterback)

2019: Julian Edelman (New England Patriots / receptor)

2018: Nick Foles (Philadelphia Eagles / quaterback)

2017: Tom Brady (New England Patriots / quarterback)

2016: Von Miller (Denver Broncos, linebacker)

2015: Tom Brady (New England Patriots / quarterback)

Patrick Mahomes después de recibir el premio MVP del Super Bowl LVIII. Getty Images