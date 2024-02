San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs: el duelo que promete emociones en el Super Bowl LVIII

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y los San Francisco 49ers de Brock Purdy se juegan la gloria este domingo en un choque de titanes en el Súper Bowl, organizado por primera vez en el Allegiant Stadium de Las Vegas, una ciudad paralizada para el evento más importante del año en el deporte americano.

Todo en un partido. Los Chiefs están a sesenta minutos de conquistar su segundo Súper Bowl consecutivo y el tercero desde 2020. Los 49ers, a un sólo paso de levantar al cielo el trofeo Vince Lombardi tras 29 años de espera.

Aunque en la Ciudad del Juego los 49ers arrancan en el papel ligeramente favoritos, los Chiefs de Mahomes, el 'quarterback' más representativo de la NFL al que ya sólo se le compara con Tom Brady , destacaron que tienen ideas distintas.

"Entiendo que no seamos favoritos, hemos tenido altibajos durante la temporada, pero nunca me siento no favorito en un partido", dijo el técnico de los Chiefs, Andy Reid, en una rueda de prensa del jueves.

Los Chiefs llegan al último acto de la temporada tras superar un camino de máxima exigencia en los 'playoffs'. Sus once victorias y seis derrotas cosechadas en la temporada regular les obligaron a jugar tres partidos, dos de ellos fuera de casa, para llegar a Las Vegas. Eliminaron a los Miami Dolphins y ganaron a continuación en el campo de los Buffalo Bills y de los Baltimore Ravens del MVP Lamar Jackson.

Mahomes y el ala cerrada Travis Kelce, que llevaron a los Chiefs a cuatro Súper Bowls en cinco años, dieron la cara en los momentos clave. El 'quarterback' está construyendo una dinastía en Kansas City y se convertirá este domingo en el primer jugador de su posición en ser titular en cuatro Súper Bowls antes de cumplir los 30 años.

Patrick Mahomes durante la edición 57 del Super Bowl. Getty Images

Necesitará su mejor versión para tumbar a unos 49ers que llegan a Las Vegas hambrientos de gloria. Ganaron cinco títulos en su historia, pero no conquistan el trofeo Vince Lombardi desde 1995 y ya perdieron un Súper Bowl contra los Chiefs en 2020.

Los 49ers también fueron derrotados por los Baltimore Ravens en el Súper Bowl de 2013, pero este año llegan con máxima confianza en un equipo estelar, liderado por el 'quarterback' Brock Purdy, y con un arsenal de recursos ofensivos encabezados por Christian McCaffrey, Deebo Samuel y George Kittle.

McCaffrey fue distinguido el pasado viernes como mejor jugador ofensivo, tras una temporada en la que sumó 1.459 yardas por tierra y catorce anotaciones. Por recepción sumó 564 yardas y siete 'touchdowns'.

Junto a Samuel, Brandon Aiyuk y Kittle, los 49ers fueron el tercer mejor equipo ofensivo de la NFL, con 491 puntos anotados.

Jugadores de los San Francisco 49ers durante sesión de entrenamiento previa al Super Bowl LVIII. Getty Images

Un estadio de 2.000 millones de dólares

El Allegiant Stadium, inaugurado en 2020, es el segundo estadio más caro de Estados Unidos con un costo de cerca de 2.000 millones de dólares, una inversión superada únicamente por el SoFi Stadium de Los Ángeles, que costó 4.900 millones.

El estadio de Las Vegas, casa de los Raiders, tiene aforo para 65.000 espectadores y las entradas para el Súper Bowl, a escasas horas de la disputa del partido, siguen en venta en las plataformas en línea por cifras entre los 5.700 y los 45.000 dólares .

Aunque el precio ha bajado en las últimas horas, muchos aficionados de 49ers y Chiefs que acudieron a Las Vegas sin entrada verán el partido en unos bares de la ciudad.

Por el 'Strip' de Las Vegas hay clara superioridad numérica de aficionados de los 49ers, muchos de ellos de origen latino.

Allegiant Stadium, escenario que albergará el Super Bowl 2024. Getty Images