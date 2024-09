Erica Castaño, la antioqueña que conquitó los Juegos Paralímpicos de París 2024

Los Juegos Paralímpicos París 2024 dejaron una marca histórica para Colombia, en cuanto a medallas conseguidas. La delegación nacional se trajo 29 preseas, incluidas siete de oro. Una de las deportistas que terminó campeona fue la antioqueña Erica Castaño, en el lanzamiento de disco F56.

Con un registro de 26.7 metros, Castaño superó a Dong Feixia, de China; y a Rosa María Guerrero, de México, consiguiendo así su primera presea en la justas paralímpicas y consiguiendo una revancha personal, luego de terminar cerca del podio en Tokio 2020.

Este miércoles, Erica Castaño pasó por los micrófonos de Caracol Sports y habló de sus sensaciones, luego de llegar a Colombia donde ha tenido un recibimiento masivo por la brillante participación en los Juegos Paralímpicos.

“Es un poco difícil asimilar la magnitud de lo que se alcanzó, porque está impactando a muchas personas. En eventos anteriores no habíamos tenido tanta visibilidad, llegábamos al país y todo parecía muy normal, pero es la primera vez de tantos años compitiendo por el país que tenemos tanta acogida, tanto recibimiento, tantos aplausos, abrazos. A uno le cuesta un poquito dimensionar la magnitud de lo que realmente se hizo”, fueron las palabras iniciales de Erica Castaño.

Erica Castaño, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos París 2024. /Getty Images

Publicidad

Más declaraciones de Erica Castaño:

¿Qué le dice su rendimiento en los Juegos Paralímpicos?

“Mi mejor marca son 26 metros 88 centímetros, yo la verdad había preparado el récord del mundo que son 27.8 metros. Desafortunadamente las cosas no se nos dieron en la competencia porque cayó mucha agua y estuve tres horas esperando mi turno para poder lanzar. Creo que me he dejado una satisfacción personal porque a pesar de que las circunstancias no fueron tan favorables para lanzar el disco, pues me mantuve por más o menos el promedio

¿Cómo ha tomado el gran recibimiento?

“El movimiento paralímpico colombiano ha crecido de una manera exponencial. Hace un tiempo hablábamos solamente de dos medallas y ahorita estamos hablando de 28 medallas en cabeza de una delegación fabulosa, maravillosa que ha crecido enormemente, que ha desarrollado el movimiento paralímpico colombiano y estos resultados son con mucho cariño”.

Erica Castaño, en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Publicidad

¿Qué le espera en el futuro deportivo?

“Siempre he dicho que no es tan difícil llegar, sino lo más complicado es mantenerse en el tiempo con estos resultados. Espero poder repetir medalla en Los Ángeles. Quiero seguir entrenando y preparándome para ese momento”.

¿Cómo eres con la medalla?

“Es muy lindo poder darle la oportunidad a la gente de que tengan en sus manos una medalla paralímpica porque no siempre se le da esa oportunidad a las personas de que también sientan el logro en sus manos”.