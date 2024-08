Juan Sebastián Muñoz y un buen comienzo en el LIV Golf Greenbrier: comparte el liderato

Tras el retraso en el inicio de la jornada por mal clima en el The Old White del The Greenbrier (Greenbrier, Virginia Occidental), Juan Sebastián Muñoz se destacó saliendo desde el hoyo 7.

Si bien salió con ‘bogey’ de ese green, Muñoz supo reponerse con ‘birdie’ al 9, 11, 15, 17, 18, 1, 3 y 4, para firmar con 63 impactos (-7) y quedar en lo más alto se la clasificación.

En lo que va de la temporada, esta es la ronda más baja del bogotano superando dos -6, uno en Singapur y otro en Nashville (Estados Unidos)

De momento, Sebastián comparte la posición con Talor Gooch y Jason Kokrak, los dos de Smash GC, equipo que lidera el tablero de grupos con -20. Allí, por su parte, Torque GC es cuarto con -14.

Para nuestro colombiano es un momento crucial del curso ya que a falta de tres eventos para el cierre está en el puesto 24 del año y solo los mejores 25 tendrán asegurada su presencia en 2025; sumar puntos es una obligación para él.

Sebastián Muñoz en el LIV Golf. Fedegolf.

El Greenbrier es un campo que trae buenos recuerdos para ‘Sebas’, pues allí consiguió título por equipos con el Torque GC el año anterior —el cuarto de la temporada—, aunque finalizó en el puesto 16 del tablero individual.

Junto al colombiano, en la cima del tablero individual se encuentran los estadounidenses Taylor Gooch y Jason Kokrak, ambos del Smash GC, cuyo capitán, Brooks Koepka yace en el segundo renglón junto al australiano Matt Jones (Ripper GC), el español Jon Rahm (Legión XIII) y el inglés Richard Bland (Cleeks GC), por lo cual no es sorpresa que el equipo de los norteamericanos lidere el escalafón grupal, con 20 golpes bajo par.

Como perseguidores aparecen Ripper GC y Legión XIII, a cuatro golpes, mientras que el Torque GC es cuarto en solitario, sumando las tarjetas de los chilenos ‘Mito’ Pereira y Joaquín Niemann, para acomodarse con 14 golpes bajo par en la defensa de su título.

La jornada sabatina tendrá horario especial, a partir de las 11:15 de la mañana —más temprano de lo habitual, por pronóstico de tormenta sobre el final de la tarde—. El trío de líderes, con el colombiano a bordo, jugará por el hoyo 1.