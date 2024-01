Grigor Dimitrov y su particular deseo, tras lesión de Rafael Nadal

La temporada 2024 de la ATP ya está en marcha y uno de los torneos que se disputó recientemente fue el ATP 250 de Brisbane. De hecho, en este certamen compitieron varios de los tenistas más destacados del circuito masculino internacional como fue el caso del español Rafael Nadal , quien regresaba luego de un periodo de inactividad de casi un año por cuenta de una grave lesión de cadera que sufrió en el Abierto de Australia del 2023.

Sin embargo, Nadal no pudo disfrutar mucho pues en su partido de cuartos de final contra el australiano Jordan Thompson sufrió un nuevo percance físico que lo terminó dejando sin opciones de disputar el primer Grand Slam de este año.

Esta situación desató una 'catarata' de reacciones y muestras de apoyo hacia 'Rafa'. De hecho, en las últimas horas también se pronunció uno de sus colegas.

Concretamente, se trató del búlgaro Grigor Dimitrov, que se refirió al tema en conferencia de prensa.

"Honestamente, es lo peor que le pudo suceder. Espero que no sea muy grave lo que tenga. Siempre me gusta verlo jugar, no importa si es un entrenamiento o en un partido oficial", comenzó diciendo.

Y luego agregó: "Le deseo una pronta recuperación y espero que, por lo menos, pueda competir de nuevo para la temporada de tierra batida".

Grigor Dimitrov y Rafael Nadal durante el Masters 1.000 de Montecarlo 2018. Getty Images

¿Cómo le ha ido a Grigor Dimitrov en la temporada 2024 de la ATP?

El 2024 inició bastante bien para el tenista búlgaro Grigor Dimitrov en términos deportivos. Y es que Dimitrov tuvo un notable rendimiento deportivo que le permitió consagrarse en el ATP 250 de Brisbane, luego de superar al noruego Holger Rune con parciales finales de 7-6 y 6-4.

Este resultado deportivo también le otorgó un ascenso en el ranking mundial de la ATP, ya que ahora se encuentra ubicado en la casilla 13 de esta clasificación con un total de 2.775 puntos.