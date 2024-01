Johan, el 'canelo' del ciclismo: "Nairo Quintana me enseñó a trabajar con amor por la bicicleta"

Nairo Quintana publicó en las últimas horas una historia de Instagram junto a un joven llamado Johan Rubio , mejor conocido como el 'canelo' del ciclismo, que llamó la atención.

Y es que Quintana Rojas aprovechó la ocasión para presentar a su coequipero de entrenamiento, que no solo lo cautivó a él en su momento por sus cualidades deportivas, sino que también despertó el interés de varios aficionados del deporte de las bielas y los pedales.

Por esta razón, en Caracol Sports contactamos a Rubio para conocer un poco más de este pedalista y de las anécdotas que ha protagonizado junto a 'Nairoman', quien se ha convertido en "más que un referente deportivo" para él.

De entrada, el joven de 17 años recordó la primera vez que se cruzó con su paisano.

“El primer encuentro que tuve con Nairo fue muy bonito porque yo apenas comenzaba en este deporte. Justamente, se produjo un día en el que yo me encontraba en el municipio de Jenesano y me dijeron que él estaba en Tierra-Amarilla, un puerto de montaña muy cerca del lugar en el que vivo (...) Él estaba bajando y yo iba en ascenso cuando nos encontramos. Luego, lo acompañé a realizar parte de su entrenamiento y al terminar me dijo que podía contar con él para lo que se me ofreciera y que yo tendría futuro en el ciclismo”, empezó diciendo.

Luego, habló de la motivación que tuvo tras el encuentro con el reconocido pedalista del Movistar Team.

“Después de compartir por primera vez con Nairo, me empecé a preparar de la mejor manera y comencé a competir en la categoría prejuvenil. El primer año fue duro porque me caí, sufrí una fractura y me bajé de la bici. Al siguiente año, me dije ‘voy a trabajar por lo que más me gusta que es el ciclismo’ y seguí la preparación que me envió mi entrenador Erney Casallas del Team Tibaná. En ese momento, gané la mayoría de carreras que disputé”, explicó.

Entonces, Rubio tuvo otros dos encuentros con su ídolo, quien terminó convirtiéndose en uno de sus mentores.

"En mi segundo encuentro con Nairo, me dijo algo que todavía recuerdo con gracia y es que apenas me vio mencionó ‘comió mucha levadura porque ya está grande’. Y una de nuestras más recientes reuniones fue en la Vuelta Nacional del Futuro, la competencia prejuvenil con mayor reconocimiento. Yo estaba compitiendo en representación del Team Boyacá Avanza, una escuadra que él apoya (...) Fue la carrera que más aprendizajes me dejó porque el primer día llegué en el puesto 87, luego fue la etapa de montaña y quedé séptimo. Al otro día, gané la contrarreloj y me subí al liderato. Y en la última jornada viví el momento más feliz de mi vida porque Nairo llegó a dar la salida. Lloré antes de la partida, después me acompañó en la premiación y lo que más me puso feliz fue escuchar que él fue hasta allá para apoyarme. En todo momento estuvo pendiente de mí y me daba consejos”, agregó.

Ahora, con 17 años de edad, Johan busca consolidarse en este deporte y tener opciones de competir de lleno en Europa.

"Tengo expectativas muy altas para este año. Estoy trabajando muy juicioso como me enseñó mi profe Erney y Nairo. Pienso que ahora debo tratar de dar el paso para ir a Europa. Me han formado de manera integral. Voy bien en la subida, también me gustan las etapas planas y, sobre todo, cuando le puedo ayudar a algún compañero para que luche por el sprint”, mencionó.

Finalmente, admitió que sigue de cerca a otros corredores del WorldTour como Remco Evenepoel y Mathieu van der Poel, además de compartir su principal sueño como ciclista y la enseña más importante que le ha dado Nairo Quintana.

"Para muchos el Tour de Francia es la más relevante, pero a mí me gustaría ganar el Giro de Italia. Creo que las subidas son más exigentes y las emociones de los ciclistas se viven con mayor intensidad (...) Nairo me enseñó a trabajar con amor en la bicicleta. No hacer esto por obligación, sino por gusto y disfrutar. Por fuera del deporte, ser decente, educado y respetar a los demás ", puntualizó el 'canelo' Rubio.

