Juegos Intercolegiados, 'plan B' de los Panamericanos, fueron suspendidos en su fase final

Las noticias este viernes 1 de noviembre no son tan positivas para el deporte colombiano. Y es que se cayó la posibilidad o 'plan B' de los Juegos Panamericanos, que no se lograron hacer tampoco. En su momento, el presidente Gustavo Petro dijo que no se harían los Panamericanos, en Barranquilla, pero sí habría Intercolegiados. Sin embargo, estos últimos no se pudieron llevar a cabo.

"La realidad es que todo parte de una comunicación, un boletín técnico del Ministerio del Deporte, donde se refieren a los Juegos Intercolegiados 2024. En este documento, se habla de cada una de las obligaciones y necesidades, a partir del orden técnico del comité de operación nacional de estas justas, y en los que, puntualmente, se habla de la responsabilidad en la organización y también el desarrollo de estos eventos, correspondientes al MinDeporte, el ente departamental de deportes y los entes deportivos municipales", empezó informando Ricardo Orrego, en 'Mañanas Blu'.

Pero el periodista continuó con la noticia, en 'Blu Radio', diciendo que "los que tenían que ponerse al frente del tema y la bolsa, no hay acuerdo ni coherencia en el manejo de los recursos y, al final, se determina que, ante la necesidad de ajustar esos detalles, se solicita a los entes departamentales, en los cuales pide más tiempo, para terminar la fase departamental en las fechas programadas y se hace necesario suspender, de manera temporada, el cronograma establecido". De es manera, "se suspende la realización de los Juegos Intercolegiados", expresó en su intervención del tema.

"Es decir, para hacerlo más fácil y que se entienda mejor lo que dice el boletín, el Ministerio del Deporte no ha sido capaz de sacar adelante la realización de unos Intercolegiados Nacionales, que como bien se había planteado y dicho, eran 'el plan B' de los Panamericanos, cuya sede era Barranquilla y se perdieron por falta de pagos", sentenció el comunicador este viernes, en 'Blu Radio'.

Recordemos que el gobierno destinó recursos por más de 69 mil millones de pesos para la ejecución "de todas las fases" de los juegos. Allí, en el documento, Andrea Patricia Avila, coordinadora general de los Intercolegiados Nacionales, firma y se lee que la fase final del evento, prevista para llevarse a cabo entre el 2 y 30 de noviembre, queda suspendida temporalmente, a la espera de nuevas noticias al respecto. Así las cosas, solo se pudo finalizar la etapa regional de estos juegos, en la que participaron más de 6.200 deportistas, según reveló el Ministerio del Deporte.