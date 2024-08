Ángel Barajas vivió un emotivo momento con su mamá: el abrazo, tras ganar medalla de plata

El colombiano Ángel Barajas dijo este lunes en París que la medalla de plata que ganó en la barra en los Juegos Olímpicos es la recompensa al sacrificio de años de entrenamiento y a la obediencia, al tiempo que aseguró que para él esa presea "lo es todo".

"Cada sacrificio va a valer la pena más adelante. Cada sacrificio, el ser obediente, eso tarde o temprano da los resultados", aseguró a periodistas el gimnasta, que el 12 de agosto cumple 18 años y oriundo de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

El oro fue para el japonés Shinnosuke Oka, quien obtuvo la misma calificación del colombiano, 14.533, por ello Barajas se quedó con la medalla de plata por pequeños errores que cometió en su rutina y el bronce lo compartieron el chino Boheng Zhang y el taiwanés Chia-Hung Tang con 13,966.

El medallista olímpico agradeció a su familia y en especial a su madre: "Quiero agradecerle a mi familia, a mi mamá que hizo un sacrificio para venir y es un sueño que cumplí. Debo agradecerle a toda Colombia, a todo Norte de Santander".

¡Un abrazo de gloria para la eternidad olímpica! Así fue el encuentro de Ángel Barajas con su mamá momentos después de que el colombiano bajara del podio olímpico en #Paris2024 donde recibió la medalla de plata en la gimnasia artística.



📹: @JulieTorresG #OlímpicosXRadioNacional pic.twitter.com/bwKtkn5c8n — Radio Nacional CO (@RadNalCo) August 5, 2024

Publicidad

Al referirse a la competencia explicó que hubo un error que lo pudo privar del oro.

"No pensé que me faltara hacer un elemento de más y ahí me hubiese subido la nota. Estaba arriba feliz porque sabía que prácticamente tenía listo el esquema y me afané un poco en salir, fue error mío, pero se pudo la de plata, que para mí es de oro", afirmó.

Publicidad

El medallista de plata -la primera presea de Colombia en estos Olímpicos y la primera en gimnasia-, recalcó los sacrificios que ha hecho y señaló que el resultado es muy satisfactorio.

Ángel Barajas, gimnasta colombiano, celebra su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

"Cada sacrificio va a valer la pena más adelante. Esto tarde o temprano se dan los resultados por sí solos; estar tres meses por fuera de casa y sacrificar tantas cosas que en este momento están valiendo mucho la pena", expresó.

Igualmente, destacó el papel de Jairo Ruiz, su entrenador, y señaló: "Ha sido como mi papá, desde muy pequeño he estado con él. Le tengo un aprecio muy grande".