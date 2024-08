Ángel Barajas y la buena noticia que recibió para su futuro: está que no cabe de la dicha

¡Buenas noticias! Hace unos días los Juegos Olímpicos de París 2024 terminaron y dejaron a Colombia con cuatro medallas (tres de plata y una de bronce). Hecho que emocionó a todos los 'cafeteros' del país debido a las gratas actuaciones de los atletas.

Tal fue el caso de Ángel Barajas, ganador del metal de plata en la modalidad de barra fija, en la gimnasia artística. Él, junto con su entrenador Jairo Ruíz, le dieron a Colombia uno de los triunfos más significativos en unas justas olímpicas.

Así las cosas, varias noticias positivas han llegado a la vida del joven cucuteño. En los últimos días, se conoció que la Universidad de Santander (UDES) le entregó una importante ayuda educativa. Según comentó la misma rectora de la institución: "El ente rector ha querido otorgarle una beca oficial para que estudie. Es completa para toda su carrera".

Con esto Ángel Barajas estudiará comercio exterior, la profesión con la que siempre soñó.

Ángel Barajas en ceremonia de premiación de los Juegos Olímpicos de París 2024. Getty Images

Ante esto, el gimnasta se mostró emocionado por la noticia: "Quiero agradecerles; sé que no voy a vivir siempre de la gimnasia y la parte educativa es muy importante. Les agradezco de todo corazón".

Sin embargo, el gimnasta no fue el único que habló del tema; también hizo lo propio Jairo Ruíz, quien no solo ha acompañado al deportista desde sus inicios deportivos, sino también ha sido como un 'papá' para él. “Esto me alegra más que la medalla. Yo también tengo que mirar qué va a hacer usted con su futuro”, dijo con contundencia el entrenador.

De esta manera, Ángel Barajas ya piensa en lo que será su futuro, pues si bien el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028 ya inició, el cucuteño le apunta no solo a estar en el podio en las justas del país norteamericano, sino también a seguir ayudando a su familia como lo ha comentado en varias oportunidades.

Por el momento, el deportista se encuentra en el país pasando unos días de descanso con sus seres queridos; sin embargo, se le ha visto entrenando. Asimismo, se está a la expectativa de lo que serán las próximas competencias del gimnasta quien le apunta a seguir en los más alto del deporte; además de enaltecer bandera de Colombia.