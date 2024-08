La prueba reina del atletismo inició en la presente edición de los Juegos Olímpicos , la representación colombiana no faltó y Jhonny Rentería y Ronal Longa, los dos velocistas de nuestro país, debutaron en París 2024.

Jhonny y Ronal se despidieron de sus primeros Juegos Olímpicos luego de terminar eliminados en la primera ronda de los 100 metros planos con registros de 10.38 y de 10.29, respectivamente, durante la ma

drugada de este sábado 3 de agosto en el Estadio de Francia.

Ubicado en la serie 2, Jhonny Rentería finalizó en la octava posición con un tiempo de 10.38 segundos, siendo el keniano Ferdinand Omanyala el ganador con un tiempo de 10.08 seg., seguido por Ali Chituru (Italia – 10.12) y Joshua Hartmann (Alemania – 10.16).

“Los primeros 60 metros, donde me desespero, me cuesta la carrera porque vengo con buenas marcas. Hay que ser muy correcto en la carrera porque no son 60, son 100 metros planos. Hoy me cuesta, hoy me despido de estos Juegos Olímpicos, pero, bueno, sabemos que tenemos buenas sensaciones, hemos venido entrenando muy fuerte, sabemos que Jhonny Rentería y Ronal Longa estamos para rato en Colombia”, comentó el velocista colombiano luego de su participación en París 2024.

Por su parte, Ronal Longa tuvo salida en la sexta serie, donde finalizó en el séptimo lugar con un tiempo de 10.29 segundos, mientras que el estadounidense Kenneth Bednarek lideró este grupo con una marca de 9.97, seguido por Emmanuel Eseme (Camerún – 9.98) y Andre de Grasse (Canadá – 10.07).

“Difícil, me enfrenté a uno de los mejores del mundo. Aprendí muchas cosas, hay que seguir enmendando, mejorando, salir un poco más rápido, recuperarme bien del isquiotibial y hacer las cosas mejor la próxima vez. Me hubiese gustado mejorar ese 10.29, de pronto un 10.05, un 10.08, no se pudo, pero sé que el próximo año va a ser mejor”, expresó Ronal luego de finalizar su carrera en sus primeros Juegos Olímpicos.