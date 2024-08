Carlos Ramírez y "los momentos que pegaron duro" hasta llegar a los Juegos Olímpicos 2024

¿La tercera es la vencida? Carlos Ramírez ya sabe lo que es brillar en unos Juegos Olímpicos, después de colgarse medalla de bronce tanto en Río de Janeiro 2016 como en Tokio 2020. Pero la meta es y siempre ha sido la presea dorada. Por eso, llega a París 2024 con la ilusión y la fe intacta de que lo conseguirá, más después de todo lo que vivió en el camino.

No fue un ciclo fácil y, por el contrario, estuvo lleno de tropiezos, entre lesiones, golpes recibidos y momentos en los que no sabía qué pensar, cómo actuar o salir adelante. Sin embargo, se levantó y consiguió el anhelado cupo, dejando atrás las lágrimas, dolores y preguntas, y llenándose de confianza, seguridad, tranquilidad y pasión para lo que se avecina.

En entrevista exclusiva con Caracol Sports, el bicicrocista Carlos Ramírez habló de lo que vivió, cómo lo superó y las expectativas para las justas deportivas. Revelando detalles y abriendo su corazón de muchas maneras, demostró que más allá del deportista, hay un ser humano que sueña en grande y nunca se ha dado por vencido. Quiere dejar a Colombia en alto.

Terceros Juegos Olímpicos, ¿Qué tienen de especial?

"Son como los anteriores. Llego con muchas ganas de darla toda en la pista, de 'romperla' y dar lo mejor para luchar por el oro, que es por lo que todos los deportistas luchamos. Soñando en grande, dando todo en el día a día. Por fortuna, me ha ido bien en los Juegos pasados, pero quiero mejorar lo que soy y lo logrado, subirnos al podio, para eso se trabaja".

¿Cómo se palpita el debut en París 2024?

"Llevamos un tiempo concentrados fuera del país, disfrutando del proceso y ya un poco más experimentados, tras lo que se hizo en los Juegos anteriores. Estoy un poquito más listo para afrontar este nuevo reto, pero lo sigo viviendo como si fueran mis primeros, emocionado, con ganar de representar al país, ponerme la armadura 'tricolor' y estar en el partidor".

Van dos bronces, ¿La tercera es la vencida para el oro?

"Siempre he soñado con eso, ha sido algo por lo que he estado trabajando, de subir a lo más alto del podio y darle un oro más a Colombia. Creo que todos los deportistas nos levantamos, día a día, a soñar con eso, venimos bien y me preparé de la mejor manera, me siento listo, el cuerpo también, quiero afrontar este nuevo reto e ir a brillar en las pistas, se puede".

Carlos Ramírez, ciclista colombiano de BMX, ondea la bandera de Colombia, tras conseguir una victoria AFP

¿Cuál fue la preparación para estas justas?

"Lo estoy disfrutando, me preparé, haré lo que siempre he hecho, buscaré figurar y hacer lo que me gusta, que es montar bicicleta, competir y se vendrán grandes cosas. Competir a estos niveles no es fácil. Los Olímpicos son la competencia por excelencia. Estas justas son lo más grande que hay, así que me los gozaré, daré lo mejor y estoy en un muy buen nivel".

Mirando para atrás, ¿Fue duro el camino?

"He pasado por momentos duros. Este ciclo olímpico no fue fácil; me he sobrepuesto a muchos retos, que se presentaron en la vida, pero seguimos, luchando en grande, soñando, dando lo mejor, preparándome para todas las circunstancias y la competencia. Todo eso ha hecho que logre lo que he conseguido, sobreponiéndome a muchas situaciones complicadas".

¿Qué tipo de "situaciones complicadas"?

"Fracturas, lesiones, golpes, he competido incluso muchas veces de esta manera y gracias a Dios he logrado grandes cosas. Seguimos preparándonos para eso, para llegar bien preparados como sea y pararnos en ese partidor, a disfrutarnos la competencia, a estar tranquilo mentalmente, a pararme ahí y ser capaz de darlo todo, que es lo que siempre busco y hago".

¿Qué cambió para estos juegos?

"Creo que para estos Juegos Olímpicos, he trabajado en lo que nunca había trabajado, pero entendí que era importante y era trabajar en la parte mental también, así que gracias al sensei Jhonatan ahí llego un poquito más preparado mentalmente, en ese sentido también y sé que esto servirá muchísimo para afrontar este nuevo reto que se avecina en París 2024".

¿Cuál fue el momento más difícil de este ciclo?

"Este ciclo tuvo un golpe bastante complejo en 2022, al no poder asistir al Mundial, debido a una fractura en mi mano izquierda. Creo que fue el segundo Mundial que me pierdo en toda mi carrera deportiva, me fracturé el piramidal de la muñeca, en la que he tenido varias cirugías. De hecho, antes de empezar esta clasificación, en Bogotá, no sabía si iba a poder competir".

¿Cómo afrontó esos momentos?

"Hubo otros momentos en los que se vinieron comentarios de: '¿Por qué no cuelga la bicicleta ya?', 'es hora de colgarla', 'déjala ir', y de pronto eso es lo que te dice la vida, son cosas que, como un deportista, da duro y pegan. Es como un cuchillazo en la espalda diciendo 'deja hasta ahí'. No sabía ni qué pensar ni cómo reaccionar en esas situaciones, fue algo duro".

Ya está en París, ¿Qué aprendizaje quedó?

"Siempre supe que quería seguir haciendo lo que amo y disfruto, pero sí fue duro. No negaré que varias lágrimas vinieron a mi rostro y me decía: '¿Para qué sigo?', ¿Seré capaz?'. Por fortuna, logré salir de ese hueco. Lo que uno se propone, lo que uno lucha, se saca adelante. Sigo firme, gracias a las enseñanzas y afrontaré este reto. He demostrado que siempre se puede".