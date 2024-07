Día 4 de Juegos Olímpicos de París 2024 por Caracol Sports: horarios y deportes, EN VIVO

Los Juegos Olímpicos de París 2024 cada vez brindan más emociones y este martes 30 de julio no será la excepción. Muchas disciplinas estarán en disputa y los deportistas colombianos también buscarán brillar y ser protagonistas. No se pierda ningún detalle y sintonice Caracol Televisión y Caracol Sports.

Las disciplinas iniciarán desde las 2:00 a.m. (hora Colombia) e irán hasta las 5:00 p.m. Todos los detalles de estas competencias usted las podrá ver por la señal principal y HD2 de Caracol Televisión y el Portal web de Caracol Sports, a partir de las 5:00 a.m.

Como los colombianos tendrán participación les llevaremos cada detalle con las mejores narraciones y acertados análisis. Andrés Hernández, en el tiro con arco; Camila Osorio, en el tenis; QueenSaray, en el BMX Freestyle; y Jenny Arias, en el boxeo, son los deportistas de nuestro país que tendrán acción.

Publicidad



Por otro lado, se transmitirá natación, baloncesto, judo, gimnasia artística y voleibol de playa.

Hora y donde ver la jornada 4 de los Juegos Olímpicos de París 2024, por Caracol Sports:

Publicidad



Fecha: martes 30 de julio

Hora: 5:00 a.m. - 3:45 p.m.

Deportes: tiro con arco, tenis, BMX freestyle, boxeo, natación, baloncesto, judo, gimnasia artística y voleibol de playa.

Transmisión: señal principal y HD2 de Caracol Televisión y el portal web de Caracol Sports.

Publicidad

Jenny Arias, boxeadora colombiana, en el Mundial femenino Twitter Oficial del Ministerio del Deporte

Juegos Olímpicos de París 2024 - DIA 3 (MARTES 30 DE JULIO)

Publicidad



5:00 a.m. - 6:30 a.m.

TENIS

DEPORTISTA COLOMBIANA: CAMILA OSORIO

5:00 a.m. - 9:00 a.m.

TIRO CON ARCO

DEPORTISTA COLOMBIANA: ANDRÉS HERNÁNDEZ

5:30 a.m. - 6:45 a.m.

NATACIÓN

6:25 a.m. - 7:45 a.m.

CICLISMO BMX FREESTYLE

DEPORTISTA COLOMBIANA: QUEEN SARAY VILLEGAS

Publicidad

7:00 a.m. - 9:00 a.m.

BALONCESTO MASCULINO

CANADÁ VS. AUSTRALIA

8:30 a.m. - 11:00 a.m.

BOXEO MASCULINO

Publicidad

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

JUDO

10:45 a.m. - 1:30 p.m.

TIRO CON ARCO

11:15 a.m. - 1:30 p.m.

GIMNASIA ARTÍSTICA

12:30 p.m. - 2:00 p.m.

TENIS

Publicidad

1:00 p.m. - 4:00 p.m.

VOLEIBOL DE PLAYA

1:30 p.m. - 3:00 p.m.

NATACIÓN

Publicidad

2:30 p.m. - 3:45 p.m.

BOXEO FEMENINO

DEPORTISTA COLOMBIANA: JENNY ARIAS