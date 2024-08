Día 9 de Juegos Olímpicos de París 2024 por Caracol Sports: horarios y deportes, EN VIVO

Los Juegos Olímpicos de París 2024 siguen llenándonos de emoción, y el domingo 4 de agosto no será la excepción. Numerosas disciplinas estarán en juego, y los atletas colombianos también buscarán destacar y ser protagonistas. No se pierda ningún detalle y sintonice Caracol Televisión y Caracol Sports.

Las competencias comenzarán a las 2:00 a.m. (hora de Colombia) y se extenderán hasta las 4:00 p.m. Todos los detalles de estos eventos se podrán ver en la señal principal y HD2 de Caracol Televisión, así como en el Portal web de Caracol Sports, a partir de las 5:15 a.m.

Dado que los colombianos participarán, les llevaremos cada detalle con las mejores narraciones y análisis precisos. Santiago Arcila, en tiro con arco; Arnovis Dalmero, en salto largo; Paula Patiño, en ciclismo; y Anthony Zambrano en los 400m, son los deportistas de nuestro país que estarán en acción.

Por otro lado, se transmitirá tenis, gimnasia artística, baloncesto, natación y voleibol.

Cabe recordar, que, hasta el momento Colombia no ha ganado ninguna medalla en París 2024. Hasta el momento se han obtenido ocho diplomas olímpicos.

Hora y donde ver la jornada 9 de los Juegos Olímpicos de París 2024, por Caracol Sports:

Fecha: domingo 4 de agosto

Hora: 5:15 a.m. - 4:00 p.m.

Deportes: tiro con arco, atletismo, ciclismo, tenis, gimnasia artística, baloncesto, natación y voleibol.

Transmisión: señal principal y HD2 de Caracol Televisión y el portal web de Caracol Sports.

Anthony Zambrano, atleta colombiano, clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Juegos Olímpicos de París 2024 - DIA 9 (DOMINGO 4 DE AGOSTO)

5:15 a.m. - 6:00 a.m.

TIRO CON ARCO

DEPORTISTA COLOMBIANO: SANTIAGO ARCILA

5:30 a.m. - 7:00 a.m.

ATLETISMO - SALO LARGO

DEPORTISTA COLOMBIANO: ARNOVIS DALMERO

6:30 a.m. - 7:30 a.m.

TENIS

NOVAK DJOKOVIC VS. CARLOS ALCARAZ

7:00 a.m. - 11:00 a.m.

CICLISMO DE RUTA

DEPORTISTA COLOMBIANO: PAULA PATIÑO

8:00 a.m. - 10:00 a.m.

GIMNASIA ARTÍSTICA

10:15 a.m. - 12:15 a.m.

BALONCESTO

ESTADOS UNIDOS VS. ALEMANIA

11:30 a.m. - 1:00 p.m.

NATACIÓN

12:00 p.m. - 3:00 p.m.

ATLETISMO

DEPORTISTA COLOMBIANO: ANTHONY ZAMBRANO

2:00 p.m. - 4:00 p.m.

VOLEIBOL

BRASIL VS. POLONIA