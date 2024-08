Flor Denis Ruíz, la colombiana que va por el oro en París 2024 y no teme a la presión

Levantarse pese a los momentos difíciles. Llegar a unos Juegos Olímpicos implica varios factores y muchas veces son más los sacrificios y momentos duros que los instantes agradables. Para París 2024 arribó una de las atletas más importantes, en los últimos años, que va en busca no solo de su presea de oro, sino también para que se le reconozca el inmenso talento que tiene: Flor Denis Ruíz.

La lanzadora de jabalina viene de ganar medalla de plata en el Mundial de Atletismo 2023 y ser la primera deportista de Colombia que sube al podio en esta modalidad en un certamen orbital, pero ella no siempre estuvo en esta disciplina que, aún, es desconocida para varios en el país. "Mi primer deporte fue lanzamiento de bala, no me fue tan bien, probé con la jabalina y ahí era, se me dieron los resultados desde niña".

Pero, incluso ni la jabalina, ni la bala fueron sus primeros amores: "Antes era muy fanática al fútbol, jugaba de delantera, era super buena, pero por problemas económicos me fui al atletismo, ya que cada vez que nos íbamos a viajar lo colocaba la Liga del Valle; era más fácil. En cambio, en fútbol me tocaba colocarlo a mí, por eso me fui. Desde que estoy en jabalina, he sentido que Dios me colocó en la prueba perfecta".

Y sí, es que Flor Denis Ruíz viene desde hace años siendo protagonista y con sed de gloria en unos Juegos Olímpicos. En Río 2016, estuvo muy cerca, pero en la final las cosas no salieron como lo había planificado, luego en las justas deportivas del 2020 no pudo por un problema físico y ahora en París 2024 va por todo, por ese oro que no ha parado de imaginar. "En Tokio tuve una luxación del hombro, por eso no pude ir; me recuperé, pero no al 100%, entonces me trataron de cuidar para el Mundial, por ese motivo no pude ir".

Flor Denis Ruiz, atleta colombiana, quien ganó medalla de plata en el Mundial de 2023 AFP

"La verdad, a veces, me pongo a imaginar el primer lanzamiento en París 2024, que digan: "Flor Ruiz, la colombiana, excelente marca, el primer lanzamiento". Todo esto me lo imagino, porque siempre empiezan a narrar desde el primer lanzamiento y sé que será uno bueno para la historia".

Ella sabe que está muy cerca de darle a Colombia otro metal dorado en unas olimpiadas, pero no pierde el foco y no se olvida de quien es su principal motivación, en especial cuando las cosas no terminan de ser del todo sencillas. "Mi niña, para mí, es una motivación, siempre que voy a competir se alegra mucho. Por eso la lleve a recibir esa bandera (con el presidente Gustavo Petro, antes del inicio de los olímpicos 2024) para que sintiera esa emoción y viera todo el esfuerzo que hecho para llegar a donde estoy", comentó con orgullo al recordar a Génesis, su hija.

Además, sabe que en sus hombros está lo que suceda en el futuro con su pequeña, razón por la cual su presión es alta. "Mi niña está muy bien cuidada por mi mamá y por mis hermanas. Nos mantenemos llamando y si a mi me va bien a ella le irá mucho mejor, porque yo dependo de esto".

A Flor Denis Ruíz el hecho que el país esté a la expectativa de su actuación, no la intimida; es más, para ella ese tipo de reconocimiento la "motiva", "confía en su trabajo y lo toma positivamente".

Es una luchadora, perseverante e inalcanzable. Ella misma lo dice, está en París para darla toda, quiere esa "hermosa medalla", "sea de oro, plata o bronce", aunque no le quita el ojo al primer puesto y al momento en que suene en alto el himno de Colombia, en el país europeo.

En este 2024, en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, mejoró su marca personal, hizo récord sudamericano y ahora en los Juegos Olímpicos sabe que está muy cerca de ratificar su buen proceso.

"La verdad que todas las competidoras están fuertes, debemos pensar en nosotras mismas. Voy a pelear con el metro, porque sé que batallo con eso y voy a mejorar mi marca personal. Voy con todo a superarme yo misma, porque si miro hacia otras personas me freno; todos estamos entrenando para dar lo mejor de nosotros en París, no hay que confiarnos en nadie y seguir para adelante", sentenció la deportista colombiana.

Así pues, Flor Denis Ruíz está lista y espera seguir llevando el nombre de Colombia a cada rincón del mundo; ser un ejemplo para propios y extraños quienes se deleitan con sus presentaciones deportivas.