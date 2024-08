Iga Swiatek vs Anna Schmiedlová, EN VIVO: hora y dónde ver los Juegos Olímpicos París 2024

El primer parcial duró 51 minutos y el inicio del segundo pareció despertar a la polaca, Iga Swiatek , ganadora de los últimos tres Roland Garros de cuarto títulos que suma en el Grand Slam de tierra batida en su carrera.

A sus 23 años, dos más que su rival, Swiatek se puso 4-0 en la central Philippe Chatrier.

Pero la china reaccionó a tiempo y dejó al torneo huérfano de su gran favorita.

"Me siento más que feliz, feliz no es suficiente para describir cómo me siento", declaró Zheng, primera jugadora China en llegar a la definición del tenis olímpico y responsable de cortar una racha de 25 partidos ganados consecutivamente por Swiatek en la tierra batida parisina.

La derrota obliga a la número uno del mundo a ir por el bronce. Mientras que la finalista del Abierto de Australia de este año peleará por la corona olímpica ante la croata Donna Vekic, ganadora de la semifinal ante la eslovaca Anna Schmiedlova por 6-4 y 6-0.

Programación del partido de Iga Swiatek, en París 2024

Día: viernes 2 de agosto.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia) / 4:00 p.m. (Francia).

Rival: Anna Karolína Schmiedlová (Eslovaquia).

Jornada: tercer puesto (bronce).

Estadio: cancha Philippe Chatrier.

Transmisión por televisión: Claro Sports.

Transmisión por internet: canal de YouTube de Claro Sports.

Anna Karolína Schmiedlová, tenista eslovaca, en acción de partido en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Sin bicampeón en París

La jornada también tuvo entre sus momentos estelares la eliminación de Zverev a manos del italiano Lorenzo Musetti, próximo rival de 'Nole'.

Musetti venció al número cuatro del mundo por un doble 7-5 , dejando al torneo sin posibilidad de coronar a un bicampeón olímpico.

"Probablemente, he jugado a mi mejor nivel, fue uno de los mejores partidos de mi carrera hasta ahora", dijo Musetti, tras el partido.

Para Zverev el partido reflejó sus malestares físicos.

"No me he sentido bien en toda la semana (...) Es molesto, físicamente no es como quiero estar", agregó el finalista de Roland Garros de este año.