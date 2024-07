Juegos Olímpicos París 2024: horarios de salida de la contrarreloj

El ciclismo toma acción en los Juegos Olímpicos , este sábado, con la prueba de contrarreloj tanto en la rama masculina como femenina. En París 2024, esta modalidad tendrá una longitud de 32.4 kilómetros.

Los mejores hombres en la crono tomarán la salida en busca de tomar el trono que dejó Primoz Roglic, campeón en Tokio 2020 y que no estará presente en esta ocasión por lesión. Remco Evenepoel, Joshua Tarling, Filippo Ganna y Wout van Aert parten como las principales figuras y candidatos al oro.

La gran ausencia para nuestro país será la de Daniel Felipe Martínez, quien estaba inscrito pero a última hora tuvo un problema con su pasaporte y no pudo salir rumbo a Francia. Eso sí, el soachuno estará presente en la prueba de ruta.

Otros de los pedalistas que no estarán presentes serán Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar, que no tomaron esta prueba dentro de su calendario.

Remco Evenepoel, campeón mundial de la contrarreloj. Tim de Waele/Getty Images

Publicidad

Horarios de salida de la contrarreloj en los Juegos Olímpicos:

Amir Ansari | Equipo Olímpico de Refugiados | 9:32 a.m. -hora Colombia-

Jan Tratnik | Eslovenia | 9:33 a.m. -hora Colombia-

Gleb Syritsa | Atletas Neutros Individuales | 9:35 a.m. -hora Colombia-

Alberto Bettiol | Italia | 9:36 a.m. -hora Colombia-

Laurence Pithie | Nueva Zelanda | 9:38 a.m. -hora Colombia-

Achraf Ed Doghmy | Marruecos | 9:39 a.m. -hora Colombia-

Rui Costa | Portugal | 9:41 a.m. -hora Colombia-

Oier Lazkano | España | 9:42 a.m. -hora Colombia-

Ryan Mullen | Irlanda | 9:44 a.m. -hora Colombia-

Mathias Vacek | República Checa | 9:45 a.m. -hora Colombia-

Michal Kwiatkowski | Polonia | 9:47 a.m. -hora Colombia-

Felix Grossschartner | Austria | 9:48 a.m. -hora Colombia-

Attila Valter | Hungría | 9:50 a.m. -hora Colombia-

Jambaljamts Sainbayar | Mongolia | 9:51 a.m. -hora Colombia-

Biniam Girmay | Eritrea | 9:53 a.m. -hora Colombia-

Kevin Vauquelin | Francia | 9:54 a.m. -hora Colombia-

Mattias Skjelmose | Dinamarca | 9:56 a.m. -hora Colombia-

Søren Wærenskjold | Noruega | 9:57 a.m. -hora Colombia-

Derek Gee | Canadá | 9:59 a.m. -hora Colombia-

Daan Hoole | Países Bajos | 10:00 a.m. -hora Colombia-

Stefan Bissegger | Suiza | 10:02 a.m. -hora Colombia-

Magnus Sheffield | Estados Unidos | 10:03 a.m. -hora Colombia-

Maximilian Schachmann | Alemania | 10:05 a.m. -hora Colombia-

Wout van Aert | Bélgica | 10:06 a.m. -hora Colombia-

Yevgeniy Fedorov | Kazajistán | 10:08 a.m. -hora Colombia-

Luke Plapp | Australia | 10:09 a.m. -hora Colombia-

Tobias Foss | Noruega | 10:11 a.m. -hora Colombia-

Mikkel Bjerg | Dinamarca | 10:12 a.m. -hora Colombia-

Nelson Oliveira | Portugal | 10:14 a.m. -hora Colombia-

Joshua Tarling | Gran Bretaña | 10:15 a.m. -hora Colombia-

Stefan Kung | Suiza | 10:17 a.m. -hora Colombia-

Brandon McNulty | Estados Unidos | 10:18 a.m. -hora Colombia-

Filippo Ganna | Italia | 10:20 a.m. -hora Colombia-

Remco Evenepoel | Bélgica | 10:21 a.m. -hora Colombia-