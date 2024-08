Luisa Blanco en Juegos Olímpicos París 2024, EN VIVO: hora y dónde ver gimnasia artística

¡A contadas horas de la proeza! Este jueves 1 de agosto, desde las 11:15 a.m. (hora de Colombia), en el Bercy Arena, la colombiana Luisa Blanco estará en la final de la gimnasia artística en la modalidad All Around, en los Juegos Olímpicos de París 2024 y usted lo podrá ver por la señal de Caracol Sports y la página web de Caracol Sports.

Y es que la gimnasta fue la primera mujer en la historia colombiana en clasificarse a la final de esta modalidad y la segunda atleta nacional después del gimnasta Jossimar Calvo quien también clasificó en Rio 2016.

¿Cómo fue la clasificación de la colombiana?

El primer aparato, en su rotación, fue el salto. Ahí, consiguió un puntaje total 13.466, producto de una dificultad de 4.600 y una ejecución de 8.866.

Luego, en su segunda presentación fue en las barras asimétricas, con una dificultad de 4.600, seguido por la ejecución de 8.233 y una puntuación final de 12.833.

Publicidad

Fue el tercer aparato donde llegó una de sus especialidades, la viga de equilibrio: su calificación final fue de 12.766 con una dificultad de 5.300 y una ejecución de 7.466.

Finalmente, piso fue el cierre de la presentación de la colombiana. En su actuación, hizo una rutina con 4.800 de dificultad, 7.833 en la ejecución y el puntaje final de 12.633.

Publicidad

Así pues, Luisa Blanco ocupó la casilla número 24, tras conseguir un acumulado total de 51.698 puntos.

Luisa Blanco, gimnasta colombiana. Foto: AFP

Hora y dónde ver a Luisa Blanco

Día: jueves 1 de agosto.

Hora: 11:15 a.m. (hora de Colombia).

Escenario: Bercy Arena.

Jornada: Final All Around.

Transmisión por televisión: señal principal y la señal HD2 de Caracol Televisión.

Transmisión por internet: portal web de Caracol Sports ( https://deportesenvivo.noticiascaracol.com/ ).

Cabe resaltar que Luisa Blanco estará en el grupo con Sarah Voss, Georgia-Mae Fenton, Amalia Ghigoarta, Alice Kinsella y Ava Stewart. Además, se aguarda por lo que será el rendimiento de la 'cafetera'.