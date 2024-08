Mateo Carmona, el paisa que busca seguir con el legado del BMX colombiano en los Olímpicos

Para muchos deportistas estar en unos Juegos Olímpicos es un sueño; varios, desde pequeños, lo visualizan entre su lista de deseos, pero al final del día, son pocos quienes logran llegar a la cita deportiva más importante del mundo.

En Colombia, cuando se habla de BMX, nombres como el Mariana Pajón, Carlos Ramírez o Carlos Oquendo son los primeros que se viene a la mente de los fanáticos, pero hay un joven deportista que se está abriendo espacio en una de las disciplinas que se ha ganado el corazón de los 'cafeteros': Mateo Carmona, un antiqueño que va en busca de entrar a los libros dorados de este deporte.

Previo a su debut, el bicicrosista, quien desde los 13 años se tatuó los aros olímpicos, porque sabía que estaría en unas justas cuando fuera mayor, sabe con serán instantes únicos, pero está listo para su reto deportivo. "Son días de presión, de sentir esa emoción que ya se viene el momento que tanto ha soñado uno. Me lo he disfrutado de principio a fin; no he evadido ese sentimiento porque es por lo que uno ha trabajado".

Y sí, es que no solo tuvo el palpito que estaría en el lugar donde las grandes estrellas han colocado su nombre entre las olimpiadas, además tenía una referente a la que su apodo de 'la reina del BMX' le queda más que perfecto. Han sido tres medallas olímpicas: dos de oro y una de plata y eso va más de allá de lo que algún momento se presupuestó. "Desde pequeño, siempre tuve de referente a Mariana (Pajón) y, hoy, es mi compañera de equipo; es algo muy curioso porque de niño anhelaba estar ahí. Me acuerdo cuando ganó su primera medalla y llegó a Medellín; la vi pasar por el carro de bomberos y dije que algún día estaría ahí; hoy ella está en sus cuartos juegos olímpicos y yo en mis primeros. Verlo así es una golpe de realidad".

Mateo Carmona, bicicrosista colombiano. Redes sociales Mateo Carmona.

Publicidad

Ahora, ella será no solo es su compañera, es su consejera al igual que Carlos Ramírez, el antioqueño doble ganador de preseas olímpicas. "Lo escucho mucho, también es amigo y se le puede pedir consejos, pese a que seamos rivales en la pista, fuera de ella uno deja de lado toda esa competitividad".

Así pues, el sonido del partidor, en unos Juegos Olímpicos, es algo que la mayoría de los bicicrosistas sueñan, pero eso no quita el hecho que no todo siempre ha sido un camino de rosas para llegar ahí y Mateo Carmona no olvidó los momentos que lo han hecho pensar en renunciar. "Han habido situaciones difíciles, lesiones, en los que la mente no está donde debería y hace que uno dude de sus capacidades. Cualquier deportista que esté aquí lo dirá que ha pensado la toalla, quien lo niegue es mentira y en el camino siempre hay esos baches".

Publicidad

No obstante, pese a eso, el antioqueño no estará solo, su familia viajó a París, pues será la primera vez que lo vean competir fuera del país. Motivo para estar aún más enfocado en lo que serán los Juegos Olímpicos en París 2024. "El trabajo no está hecho y para lograr lo que quiero, tenía que clasificarme. Es un paso grande que el nombre de uno esté ahí y que uno esté en el Comité; que lo anuncien".

Por último, aunque ya visualiza lo que serán Los Ángeles 2028 y la posible participación del BMX en Sídney 2032, Mateo Carmona apunta alto, a no solo participar, sino a llevar el nombre de Colombia a lo más en el olimpo deportivo.