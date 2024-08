Mauricio Ortega venció la ansiedad, frustración y disgustos para clasificar a París 2024

Cuando se habla del Urabá es imposible no pensar en grandes deportistas colombianos. Caterine Ibargüen , Yuberjen Martínez y Francisco Mosquera son solo algunos de ellos. A dicho listado se suma Mauricio Ortega , atleta especializado en lanzamiento de disco, con dos participaciones en Juegos Olímpicos (Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020) y varias medallas en su palmarés.

Sin embargo, lejos de conformarse con ello y de la mano de su hambre de gloria, dijo presente en sus terceras justas deportivas. Con 30 años, París 2024 le abrió las puertas, gracias a su alto rendimiento y excelente nivel. Eso sí, llegar a este punto no fue nada sencillo; fueron varias las pruebas que superó y así lo contó en Caracol Sports, en una entrevista exclusiva.

Mauricio Ortega obtuvo su clasificación el pasado 22 de mayo, en Leiria, Portugal, al registrar una marca de 68.06 metros que le dio la victoria y el cupo a Juegos Olímpicos. Y es que superó el registro mínimo de 67,2 metros. Con su marca en el quinto intento, venció al italiano Giovanni Faloci (63,14) y al portugués João Domingues (61,62), quienes cerraron el podio del evento.

Pero esa "prueba" fue tan solo un pequeño porcentaje de lo que vivió. "Frustración, ansiedad, disgustos, errores técnicos, competencias que debió haber ganado y no resultaron bien, estar lejos de la familia, familiares enfermos" fueron otras de las dificultades que afrontó. Ahora, la vida y el deporte le sonríen y, por eso, se ilusiona con algo grande: una medalla en París.

Mauricio Ortega ganó medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 AFP

¿Cómo palpita su debut en París 2024?

"La verdad vengo de competir, así que tratando de disfrutar hasta el último momento del atletismo, lo que es el deporte de alto rendimiento. Al final, los Juegos Olímpicos son el detonante de años de trabajo y, aunque hay cierta ansiedad de estar allí, hay mucho gozo, porque se trabajó para llegar hasta allí y lo conseguí, entonces es el premio o el fruto a toda esa entrega por años".

Terceros Juegos Olímpicos, ¿Qué tienen de especial?

"Con ganas de disfrutar la competencia, desde el principio hasta el final, de ir a darlo todo lanzamiento, de representar al país con amor y con un corazón dispuesto a dejar a Colombia en lo más alto. Esos son mis más grandes sueños y, por supuesto, hacerme con una medalla, que es para y por lo que se trabajó a lo largo de estos años del ciclo olímpico, que no fue para nada sencillo".

¿Fue muy complejo este ciclo olímpico?

"La verdad es que no sé ni qué decir porque se me vienen a la mente todas las cosas que tuve que enfrentar, en el ciclo, estos tres años, uno de ellos en España. Tengo claro que esa también es la esencia del alto rendimiento, el poder ser como el fénix, renacer de las cenizas. Si describo las situaciones vividas para poder llegar a París, seguramente, tendría que hacer un libro".

Mauricio Ortega, atleta de lanzamiento de disco, participa en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

¿Cuáles fueron esos momentos difíciles?

"Frustración, ansiedad, disgustos, muchos errores técnicos, competencias que seguramente debí haber ganado y no resultaron bien, estar lejos de la familia, familiares enfermos, es que son muchas cosas, de verdad. Si me pongo a mencionarlas, me empezaría a aferrar más a lo negativo que a lo positivo y no quiero eso porque no es bueno. Lo positivo acá es que voy a las olimpiadas".

A pesar de eso, al ver donde está, ¿Qué le diría al Mauricio Ortega de los inicios?

"Mauricio, lo vas a lograr, no te afanes. A pesar de que agradezco cada cosa que he vivido, hay tiempo para tener novias, hay tiempo para gastar el dinero, tiempo para guardarlo, hay tiempo para irse de fiesta, pero le diría que lleve una vida con orden. Todas esas equivocaciones que tuve, me llevaron aquí. Lo que sí le diría, sería, Mauricio, no te preocupes tanto y acércate más a Dios".

Un mensaje a la gente...

"Gracias por estar pendientes, el apoyo, siempre estar dispuestos. Es necesario que la gente vea el deporte como lo que es, no como personas que andan mendigando, sino como personas con una capacidad, virtudes, que decidieron hacer esto, porque a nosotros nadie nos obligó, sino que decidimos que fuera así y la vida nos llevó a mostrar el talento con el que vinimos a esta vida".