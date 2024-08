Mauricio Ortega y los vicios que superó hasta convertirse en atleta olímpico: su historia

Hablar de Mauricio Ortega es hacer referencia a uno de los mejores atletas no solo de Colombia, sino del continente. En la especialidad de lanzamiento de disco, se hizo un lugar, hasta el punto de ya disputar tres Juegos Olímpicos: Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024. Ahora, la vida y el deporte, le sonríen, con la ilusión y esperanza de hacer historia.

Sin embargo, llegar hasta este punto no fue nada fácil. En entrevista exclusiva con Caracol Sports, el nacido en Apartadó, de 30 años, 'abrió su corazón' y contó varios detalles de su vida, dentro y fuera de las pistas. Vicios, malas influencias y un montón de situaciones que casi lo llevan al retiro, lo 'pusieron a prueba', hasta que encontró una solución de raíz.

Dios, la religión y la fe encaminaron a Mauricio Ortega. Su rumbo ya está claro, más allá de que, como él mismo lo afirmó, con mucha sinceridad, "aún lucha con muchas cosas y tiene debilidades". Por eso, con la guía del Señor, espera colgarse una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. Es su sueño más grande y para ello ha trabajado por varios años.

¿Cuál es la clave para estar donde está: París 2024 y sus terceros Olímpicos?

"Mi principal virtud es la fe en Dios. No creo que hubiese podido resurgir y levantarme, si no creyera en Dios. Busqué un montón de cosas a qué aferrarme, ya que uno, como ser humano, es necio, llevado de su parecer, y yo no soy la excepción porque soy ser humano, entonces busqué vicios como el alcohol y las salidas nocturnas, pero no fueron una solución".

¿Cómo afrontó esos vicios que aparecieron en un momento de su vida?

"Al refugiarme en el alcohol, en las trasnochadas, en una salida y demás, pensando que me iba a distraer, la verdad es que no. Aferrarme a eso, no me llevó a ningún lado, entonces, en mi caso, la fe en Dios fue la que me salvó y ayudó a afrontar esos vicios. Trato de leer la biblia, ampliar mis conocimientos de Jesús y ver esto como un ejemplo a seguir, de persona".

¿De qué manera ayudó ese cambio de vida, en el día a día?

"Lo que me ayuda, en los días de dificultad, ansiedad, cuando las cosas no van bien, es tener esperanza de que en algún momento todo se va a aliviar. Eso lo vengo aplicando hace rato y me lleva a glorias pasadas, cuando me empecé a aferrar a la fe. No puedo decir que ha sido por ser resiliente, ni la paciencia, porque, en mi caso, la verdad es que ha sido la fe".

Mauricio Ortega, atleta colombiano de lanzamiento de disco, participa en Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

¿Algún momento difícil, de los que vivió, que lo haya marcado?

"Hubo un momento donde mi hermana y mi hija estuvieron hospitalizadas, en los mismos días. Yo estaba en España, iba a competir y no me quería excusar en que eso me iba a sacar de todo, así que creía que podía darlo todo. Sin embargo, hay cosas que me superaron, como esa situación. Traté de no preocuparme, de estar bien, competir, pero fue bastante fuerte".

¿Por qué cree que cayó en esos vicios de los que hablaba?

"Primeramente, la soledad. El estar solo, me llevó a eso. En ese entonces, tenía una novia, ella estaba lejos y tenías ciertos pensamientos progresistas, y no la critico ni juzgo, pero me dejé llevar por la 'nueva era'. Allí, nada estaba mal y todo era bien, siempre y cuando te estés destruyendo, aunque no te des cuenta. Me apoyaba en eso y fue el gran error cometido".

¿Qué sintió en ese momento del "gran error cometido"?

"Sentía que todo eso iba en contra de mí. No era que practicara algún tipo de fe ni nada, yo tenía mis creencias como las puede tener cualquier, entonces me sumergí bastante en la pornografía, el erotismo y también en el alcohol, donde sí que tomaba mucho. Repito, no lo hago con el fin de juzgar o señalar a alguien, porque tengo mi criterio, pero eso pasó".

¿Cuándo cree que tocó fondo?

"Estando solo, en España, en un hotel, viendo pornografía, por lo menos llevaba tres años sumergido ahí, y con alcohol, lo próximo que pensaba era que iba a quitarme la vida, porque no le estaba encontrando sentido a casi nada y estando solo, peor. Mi mamá y familia no sabían nada, no se habían enterado de esas cosas porque no les decía para no preocuparlos".

Mauricio Ortega, deportista colombiano clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Desde lo deportivo, ¿Llegó a pensar en el retiro o 'botar la toalla'?

"Como estaba tan joven; de hecho, en ese entonces, tenía 23 años, como muchos a esa edad, creía que podía con todo y no me iba a pasar nada. Intenté resolver las cosas por mi cuenta y rápido, pero no se pudo. Llegué a pensar en el retiro, eso fue justo antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018, que se llevaron a cabo en Barranquilla".

¿Quiénes lo ayudaron a salir adelante?

"Siempre tuve personas como Lina Rivas, quien era pesista, siendo una de las personas que me invitó a la iglesia a la cual asisto, ahora, en Medellín, de la mano de la pastora Judith, el pastor Daniel y el pastor Borja. Ellos me ayudaron mucho, en ese entonces, orando por mí, incluso cuando yo los ignoré por un largo tiempo. Fueron quienes me ayudaron a seguir".

¿Algún otro deportista le dio la mano?

"Jenifer Padilla, una atleta; Cristian Mosquera, un luchador. Él tenía una célula en la Villa, con otros compañeros, y me da hasta sentimiento recordar esos momentos que pasaron hace un buen tiempo. Yo les hacía caso porque obtenían buenos resultados. Además, Cristian, como persona, me parecía alguien entregado, profesional, respetuoso, una gran persona".

Mauricio Ortega ganó medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 AFP

En ese entonces, ¿Por qué dejó de ir?

"Me invitaban a la iglesia y como estaba solo, decía que sí. Dejé de ir, porque, en ese tiempo, se tenía el concepto de que el cristiano tenía que vestir con camisa manga larga, cuello, hablar un idioma que la gente ni entendía, entonces decía como que no quiero hablar así, ni vestir así, entonces no pretendo ser hipócrita. No quise volver y me aparté por un tiempo".

¿Cuál fue el punto para 'sentar cabeza'?

"Ya obviamente con la madurez y, como te digo, el sumergirme en cosas, buscar respuestas en cosas que no me dieron ninguna respuesta, sino que me estaban llevando a destruir mi vida, por más que yo lo quisiera normalizar, me llevaron a buscar al Señor. Cuando encontré de Dios, todo fue cambiando y tomando un nuevo tinte en mi vida y en el deporte".

¿Cómo es Mauricio Ortega, ahora?

"Mi jerga no ha cambiado mucho, pero sí mis comportamientos, por la madurez. Además, uno tiene otro compromiso y hay cosas que, por decisión propia, entiendes que no te hacen bien. Aún lucho con muchas cosas, tengo debilidades, pero trato de mejorar, soy transparente ante la gente. A donde vaya, busco personas que me acerquen a Dios y seguir bien".