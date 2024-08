"Ni para mi país, ni el mundo estaba prevista mi medalla en Juegos Olímpicos París 2024"

La mexicana Prisca Awiti, medallista de plata en judo en los Juegos Olímpicos París 2024 , admitió este miércoles que su presea no era esperada ni en su país ni en el mundo.

“Es algo de lo que estoy consciente, ni para México ni para el mundo estaba prevista mi medalla, pero judo es un deporte bonito porque depende de cómo sale el atleta el día de la competencia. Esto enseña a la gente que no tienes que ser el favorito para ganar, si crees en ti y en tu preparación es posible ganar”, explicó en una rueda de prensa.

Awiti, nacida hace 28 años en Inglaterra, pero de madre mexicana, obtuvo el 30 de julio pasado la primera medalla para el país en judo, al perder en la final de la categoría -63 kilogramos ante la eslovena Andrea Leski.

La de Awiti, quien también cuenta con nacionalidad keniana por su padre, es una de las dos de plata que suma México en los Juegos Olímpicos París 2024, junto a la de saltos sincronizados de trampolín de tres metros masculino, que obtuvieron Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera; además de estas dos, la nación ha sumado un bronce en tiro con arco con su equipo femenino, integrado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz.

“Poco a poco me voy acostumbrando a lo que significa ser una medallista mexicana, no es algo a lo que estoy acostumbrada y he tenido que aprender muchas cosas, hablar con los medios, tener gente frente de mí. Ahora la gente me reconoce en la calle, mi vida ha cambiado mucho”, añadió Awiti.

Prisca Awiti, medallista de plata en judo en los Juegos Olímpicos París 2024, en medio de su competencia AFP

La judoca aseguró que después de tomarse un tiempo para descansar, iniciará su preparación para ganar la medalla de oro en los Olímpicos de Los Ángeles 2028, que serán los terceros en su carrera; antes de los Juegos Olímpicos París 2024, su debut fue en Tokio 2020, en los que terminó en decimoséptimo lugar en la categoría -63 kilogramos.

“Es importante el descanso para recargar y pensar en la próxima meta, que es convertir esta plata en un oro. Me gusta ponerme metas porque sueños solo haces cuando duermes, las metas son algo fijo”, sentenció la histórica deportista.