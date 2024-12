A Daniel Cataño, figura de Millonarios, lo tienen en la mira desde Perú: se agita el mercado

El futbol colombiano no ha terminado en este 2024, pero los equipos que ya no están en competencia ya piensa en sus nóminas para el próximo año o incluso los jugadores que podrían marcharse. En medio de ese panorama, uno de los clubes que tiene trabajo en ese sentido es Millonarios , que no solo podría sufrir la salida de Falcao García, sino también la de su volante '10':Daniel Cataño .

Al volante antioqueño lo estarían buscando desde el exterior para hacer realidad su primera experiencia por fuera de Colombia, a sus 32 años. La información fue revelada por el periodista Gonzalo Menéndez, de 'Diario Líbero', del Perú.

"Como se sabe, Alianza Lima tiene un departamento de scouting que se encarga de encontrar a los jugadores que reúnan el perfil del entrenador victoriano. En agenda hay varios, pero recientemente se iniciaron los contactos con el volante Daniel Cataño", contó el citado comunicador.

Desde su llegada a Millonarios en el segundo semestre de 2022, Daniel Cataño ha mostrado un papel fundamental en el equipo. En 54 partidos disputados con el club capitalino, el mediocampista ha marcado 9 goles y ha aportado 11 asistencias, consolidándose como un jugador clave en la creación de juego ofensivo.

En 2023, tuvo una de sus mejores temporadas, anotando 8 goles y sumando 7 asistencias en 45 partidos, lo que refleja su creciente influencia en el rendimiento colectivo del equipo.

En títulos no se quedó atrás, puesto que ganó una Copa (2022), Liga (2023-I) y Superliga (2024).

Lo que más llama la atención es que Alianza Lima no solamente estaría detrás de Cataño, sino también de otros jugadores colombianos.

Hace unas semanas, se reveló un seguimiento a Edwin Cardona, de Atlético Nacional . Sin embargo, los contactos con el volante tendrían que esperar, ya que en estos momentos está próximo a disputar las finales de Liga y Copa Betplay.

Por otro lado, los peruanos también habrían hecho un sondeo por el delantero Leonardo Castro, no obstante, tampoco es una operación fácil, ya que el jugador de 32 años fue uno de los mejores este semestre y la renovación sería la prioridad de Millonarios.

Por último, Alianza Lima ha dejado claro en su historia más reciente que le apetecen los jugadores colombianos. En el 2023 tuvo en su plantilla a Andrés 'Rifle' Andrade y a Pablo Sabbag. El volante anotó dos goles y dio tres asistencias en 16 partidos en esa única temporada que jugó, mientras que el delantero marcó 14 goles en 35 encuentros en 2023 y 2024.

Pablo Sabbag, delantero colombiano en Alianza Lima. @ClubALoficial