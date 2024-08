Noah Lyles se quedó con el bronce en los 200 metros pero reconoció que compitió con COVID

La Federación de Atletismo de Estados Unidos confirmó este jueves, tras la final de la carrera de 200 metros, que su velocista Noah Lyles, que terminó tercero y consiguió la medalla de bronce, compitió con covid.

"Podemos confirmar que Noah Lyles dio positivo por COVID-19 el martes 6 de agosto. En respuesta, el Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense (USOPC) y la USATF rápidamente pusieron en marcha todos los protocolos necesarios para dar prioridad a su salud, el bienestar de nuestro equipo y la seguridad de los demás competidores", informó el comunicado.

"Nuestro principal compromiso es garantizar la seguridad de los atletas del equipo de Estados Unidos manteniendo su derecho a competir. Tras una exhaustiva evaluación médica, Noah decidió competir esta noche. Respetamos su decisión y seguiremos vigilando de cerca su estado", expone la USAFT en su escrito.

"Como organización, nos adherimos rigurosamente a las directrices del Centro para el Control de Enfermedades, el USOPC y el Comité Olímpico Internacional (COI) sobre enfermedades respiratorias para evitar la propagación de enfermedades entre los miembros del equipo, salvaguardando su salud y su rendimiento", concluye.

"Hicimos la prueba, el resultado fue positivo y rápidamente nos pusimos en cuarentena en un hotel cerca de la Villa (Olímpica). Intentaron que tomara toda la medicación que podíamos legalmente para asegurarnos de que mi cuerpo pudiera mantener el impulso", dijo.

Noah Lyles, atleta estadounidense. Foto: AFP

"Yo todavía quería correr, todavía era posible, pero nos mantuvimos alejados de todo el mundo. Sabía que si quería salir aquí y ganar, tenía que darlo todo desde el principio. No tenía tiempo para ahorrar energía. Esa era la estrategia”, afirmó el estadounidense, quien tuvo que ser sacado de la pista en una silla de ruedas porque al terminar el doble hectómetro se sintió "bastante mareado", la "faltaba el aire" y le "dolía el pecho".

Señaló que todavía no ha decidido si competirá con el relevo estadounidense de 4x100. "Voy a ser muy honesto y transparente con los entrenadores y dejaré que ellos tomen la decisión. No importa lo que pase, este equipo de 4x100m puede con todo. He estado con ellos en los entrenamientos, sé que pueden salir con una victoria, romper todos los récords que se propongan”, aseveró Lyles, quien reconoció que trataron de mantener en secreto su contagio.