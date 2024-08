"Nunca hubo duda de que eran mujeres, seamos claros; estamos hablando de boxeo femenino"

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach , quiso zanjar este sábado la polémica sobre el boxeo femenino al afirmar que "nunca hubo ninguna duda" sobre que las implicadas eran mujeres y recalcó que no participarán en una "guerra cultural" motivada políticamente. Y es que el revuelo en torno a esta situación ha sido bastante.

"Seamos muy claros: estamos hablando de boxeo femenino, son dos boxeadoras que nacieron mujeres, que crecieron como mujeres, que tienen pasaporte de mujeres y que han competido muchos años como mujeres", manifestó Bach en una rueda de prensa, ofrecida este domingo para hacer balance de París 2024 al llegar a su ecuador.

"Esta es la clara definición de mujer, nunca hubo ninguna duda sobre que eran mujeres; eso se debe tener claro", agregó, sobre la polémica surgida en torno a la boxeadora taiwanesa Lin Yu-ting y, sobre todo, la argelina Imane Khelif.

Para Bach, "lo que vemos es a algunos apropiarse de la definición de lo que es una mujer" y condenó todos los discursos de odio vertidos contra ellas en las redes sociales.

Lin Yu-ting, representante de Taiwán en el boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

"Les invito a aportar una nueva definición basada en la ciencia sobre qué es una mujer y cómo alguien que puede nacer, crecer, competir y tener pasaporte de mujer puede no ser considerada mujer. Si vienen con algo estamos listos para escuchar y mirarlo, pero no tomaremos parte en una guerra cultural a veces políticamente motivada", dijo.

También recordó que incluso la boxeadora italiana Angela Carini, que encendió especialmente esta polémica al retirarse a los 46 segundos de su combate con Khelif en París, ha lamentado lo ocurrido.