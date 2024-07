Papá de Queen Saray Villegas, tras actuación de su hija: "Para mí, es un primer lugar"

¡Con el corazón en la mano! Luego de la histórica presentación de Queen Saray Villegas en los Juegos Olímpicos de París 2024 donde quedó en el cuarto lugar de la modalidad de BMX Freestyle y ganó diploma olímpico en sus primeras justas deportivas, ninguno quiso perderse la oportunidad de felicitar a la santandereana.

Tal fue caso de sus padres, quienes para los micrófonos de Caracol Sports mostraron su felicidad por la actuación de su hija en la cita deportiva más importante del mundo. En primer lugar habló, Maryluz Serna, mamá de Queen Saray Villegas. "Feliz y muy emocionada de estar aquí acompañándola. Era lo más emocionante que estaba esperando hace mucho rato y muy contenta de ver el trabajo que ella hizo. Todos tenemos parte de ese trabajo, pero el trabajo mayor lo hizo ella", comentó emocionada.

Luego, entró más en detalles y analizó cómo fue la actuación de la bicicrosista en la final: "En la primera ronda, la vi 'nerviosita', pero ya en la segunda, como decimos nosotros, la sacó del estadio. Lo habíamos soñado, no pensamos que lo íbamos a lograr, pero aquí estamos". Además, le dio un mensaje a todos los papás colombianos. "Siempre apoyen a sus hijos que es lo más importante", sentenció Maryluz Serna.

Queen Saray Villegas, deportista colombiana, celebra su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Así las cosas, después quien tomó la palabra fue Uberley Villegas, quien no paró de elogiar a la deportista 'cafetera'. "La felicidad es enorme hasta donde nos ha traído nuestra hija y el BMX Freestyle. Estamos muy felices, porque somos ganadores y victoriosos. Yo les decía que saldríamos victoriosos", manifestó el hombre.

*Otras declaraciones

¿Qué pasó en la primera presentación de Queen Saray Villegas, en la final?

"Hace mucho rato sabía que ellas (Queen y Lizsurley) podían con todo esto porque yo he estado en todo el proceso con ellas. Ella (Queen) pudo haber dado más, sino que los nervios y todo cuenta".

¿Cómo vivió el diploma de Queen Saray Villegas?

"Para mí, es un primer lugar porque es la primera vez que estamos en un evento de estos y nos sentimos triple ganadores".

La importancia de una pista de BMX Freestyle en Colombia...

"Muy importante porque los muchachos se entregan al deporte y no tienen la mente en cosas malas. Se necesitan tener pistas de BMX Freestyle, porque si no hay pistas no hay nada".

¿Qué espera de sus hijas en Los Ángeles 2028?

"Con una buena pista y un lugar donde mis hijas puedan entrenar, podemos estar en el podio".