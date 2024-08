Programación de Juegos Olímpicos París 2024, jueves 1 de agosto: horarios y competencias

Conozca los horarios de las pruebas de este jueves 1 de agosto en los Juegos Olímpicos de París 2024, con hora de Colombia.

ATLETISMO

12:30 a.m. - 20 km marcha hombres, final

2:20 a.m. - 20 km marcha mujeres, final

BÁDMINTON

2:40 a.m. - 12:30 p.m. - Octavos de final en individuales mujeres y hombres; cuartos en dobles hombres y semifinales en dobles mixtos

BALONMANO

Primera fase mujeres:

2:00 a.m. - Países Bajos - Brasil

4:00 a.m. - Corea del Sur - Suecia

7:00 a.m. - España - Hungría

9:00 a.m. - Angola - Francia

12:00 p.m. - Alemania - Dinamarca

2:00 p.m. - Eslovenia - Noruega

BÁSQUETBOL

Primera fase mujeres:

4:00 a.m. - Japón - Alemania

6:30 a.m. - Australia - Canadá

10:15 a.m. - Francia - Nigeria

2:00 a.m. - Bélgica - Estados Unidos

BASKET 3x3

Primera fase mujeres

2:00 a.m. - China - Australia

2:30 a.m. - Alemania - Canadá

5:30 a.m. - Azerbayán - Francia

6:00 a.m. - Estaods Unidos - Australia

11:00 a.m. - China - España

11:30 a.m. - Alemania - Azerbayán

2:30 p.m. - España - Estados Unidos

3:00 p.m. - Canadá - Francia

Primera fase hombres

3:05 a.m. - Países Bajos - Serbia

3:35 a.m. - China - Letonia

6:35 a.m. - Lituania - Polonia

7:05 a.m. - Países Bajos - Francia

12:05 p.m. - Estados Unidos - Lituania

12:35 p.m. - China - Polonia

3:35 p.m. - Serbia - Francia

BOXEO

4:00 a.m. - -50 kg mujeres, octavos de final

4:48 a.m. - -66 kg mujeres, octavos de final

5:36 a.m. - -54 kg mujeres, cuartos de final

5:52 a.m. - -63,5 kg hombres, cuartos de final

6:08 a.m. - -92 kg hombres, cuartos de final

Ingrit Valencia, boxeadora colombiana, en acción en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

CANOTAJE ESLALON

8:30 a.m. - K1 hombres, semifinales

10:30 a.m. - K1 hombres, final

CICLISMO BMX RACING

1:00 p.m. - Individual hombres, cuartos de final

1:20 p.m. - Individual mujeres, cuartos de final

Mariana Pajón, deportista colombiana de BMX, debuta en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

EQUITACIÓN

4:00 a.m. - Saltos de obstáculos por equipos mixtos, clasificación

ESGRIMA

9:00 a.m. Florete por equipos mujeres, final

GOLF

2:00 a.m. - Ronda 1 hombres

GIMNASIA ARTÍSTICA

11:15 a.m. - Concurso general individual mujeres, final

Luisa Blanco, gimnasta colombiana. Foto: AFP

HOCKEY CÉSPED

Primera fase hombres:

3:00 a.m. - India - Bélgica

3:30 a.m. - Nueva Zelanda - Australia

5:45 a.m. - Francia - Gran Bretaña

6:15 a.m. - Argentina - Irlanda

Primera fase mujeres:

10:00 a.m. - Estados Unidos - Gran Bretaña

10:30 a.m.- España - Sudáfrica

12:45 p.m. - Japón - Francia

3:15 a.m. - Argentina - Australia

JUDO

5:00 a.m. - -78 kg mujeres, cuartos de final

5:00 a.m. - -100 kg hombres, cuartos de final

9:16 a.m. - -100 kg hombres, semifinales

9:24 a.m. - -78 kg mujeres, semifinales

9:32 a.m. - -100 kg hombres, combate por la medalla de bronce

9:40 a.m. - -78 kg mujeres, combate por la medalla de bronce

9:48 a.m. - -100 kg hombres, final

9:52 a.m. - -78 kg mujeres, final

NATACIÓN

1:30 p.m. - 200 m mariposa mujeres, final

1:37 p.m. - 200 m espalda hombres, final

1:44 p.m. - 50 m libre hombres, semifinales

2:04 p.m. - 200 m braza mujeres, final

2:11 p.m. - 200 m espalda mujeres, semifinales

2:35 p.m. - 200 m estilos hombres, semifinales

2:49 p.m. - Relevo 4x200 m libre mujeres, final

REMO

02:30 a.m. - Scull individual mujeres, semifinales

2:50 a.m. - Scull individual hombres, semifinales

3:30 a.m. - Doble scull mujeres, final

3:42 a.m. - Doble scull hombres, final

3:54 a.m. - Cuatro sin timonel mujeres, final

4:06 a.m. - Cuatro sin timonel hombres, final

TENIS

A partir de las 5:00 a.m. - Individuales hombres (cuartos de final), individuales mujeres (semifinales), dobles mixtos (semifinales)

TIRO DEPORTIVO

2:30 a.m. - 50 m rifle 3 posiciones hombres, final

5:00 a.m. - 50 m rifle 3 posiciones mujeres, clasificación

VELA

5:15 a.m. - Dinghy hombres, regata

7:43 a.m. - 49er hombres, medallas

8:03 a.m. - Windsurf mujeres, regata

8:35 a.m. - Dinghy mujeres, regata

8:43 a.m. - 49er FX mujeres, medallas

8:53 a.m. - Windsurf hombres, regata

VOLEIBOL

Primera fase mujeres

2:00 a.m. - Turquía - República Dominicana

6:00 a.m. - Brasil - Japón

9:00 a.m. - Italia - Países Bajos

2:00 p.m. - Francia - China

WATERPOLO

Primera fase hombres

3:30 a.m. - Grecia - Estados Unidos

5:05 a.m. - Serbia - España

8:00 a.m. - Francia - Australia

9:35 a.m. - Italia - Montenegro

10:30 a.m. - Rumania - Croacia

2:05 p.m. - Hungría - Japón