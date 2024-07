Queen Saray Villegas reveló qué faltó para ganar bronce en los Juegos Olímpicos París 2024

Queen Saray Villegas no tiene nada que reprocharse. Con 21 años, participó en sus primeros Juegos Olímpicos y, de paso, se convirtió en la primera representante de Colombia en la modalidad de BMX Freestyle, en la historia. Sin embargo, como toda una deportista de alto rendimiento, fue autocrítica y no se conformó con el cuarto puesto que obtuvo, gracias a su puntuación de 88,0.

El podio quedó en manos de la china Deng Yawen (92,6), quien se colgó el oro; la estadounidense Perris Benegas (90,7), que ganó la medalla de plata; y, por último, la australiana Natalya Diehm (88,8), con el bronce. Fueron tan solo 0,8 puntos los que faltaron para que apareciera la bandera 'tricolor' en el tercer cajón y de ello fue consciente la nacida en Buga, que habló sobre dicho tema.

"Faltaron solo unos pocos puntos, pero no importa. Estoy orgullosa, es increíble y con ganas de seguir aprendiendo y representando de la mejor manera a Colombia", afirmó de entrada, en charla con Ricardo Orrego, jefe de Caracol Sports y enviado especial a las justas deportivas de París 2024. Pero no fue lo único y expresó por qué su salida inicial, donde obtuvo 64,8, no fue la mejor.

"La verdad es que estaba muy asustada. Primera vez con tanto público en una competencia y sentí presión en la ronda de arranque. Después ya me tranquilicé y supe cómo afrontar. Me solté, me sentí confiada, segura y en la segunda lo hice mejor, salió bien. Contenta por los puntos que me dieron, más allá de que faltó poco", añadió Queen Saray Villegas sobre los fallos cometidos.

Queen Saray Villegas, deportista colombiana de BMX Freestyle, en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

Publicidad

Por último, analizó a sus rivales e hizo mea culpa de lo que aconteció en la pista. "El nivel es alto. Sé que pude haber dado más y, de hecho, la primera ronda no salió bien, pero no importa, estoy tranquila y orgullosa. Feliz de la gente que me apoya, alienta, aconseja y sigue. Mi familia vino, lo que me asustó, pero fue increíble", sentenció la deportista colombiana en sus declaraciones.

Recordemos que, en el BMX Freestyle, no se hace un promedio de las dos salidas, sino que se tiene en cuenta el puntaje más alto para realizar la clasificación final y así conocer las posiciones de las participantes. Por eso, el 64,8 de Queen Saray Villegas, producto de dos malos aterrizajes, pasó a otro plano, gracias al 88,0 definitivo, que le permitió soñar hasta el final con alguna presea.