Sandra Lorena Arenas, orgullosa por su actuación en París 2024: "Di lo mejor de mí"

La colombiana Sandra Lorena Arenas se quedó a las puertas de repetir podio olímpico en los 20 kilómetros marcha, al concluir en la cuarta posición en París 2024, dos plazas por debajo de la segunda posición que alcanzó en Tokio 2020, pero lo hizo con nuevo récord nacional.

Arenas volvió a estar en el grupo de las aspirantes a la victoria que se situó tras la china Jiayu Yang, cuya escapada encontró el premio del triunfo, pero no pudo seguir el ritmo de la española María Pérez cuando dio el cambio de ritmo que acabó por decantar los otros dos lugares del podio.

Aún así, la colombiana nunca se rindió y se fajó todo lo que pudo para tratar de no descolgarse de la australiana Jemina Montag, a la que no pudo finalmente superar, pero le queda el consuelo de salir de esta prueba, disputada en un circuito entre el Trocadero y la Torre Eiffel, tras haber batido el récord nacional con un crono de 1h27:03 y lograr, por su cuarto puesto, lo que los deportistas llaman 'medalla de cholcolate'.

"Una competencia bastante difícil desde el comienzo hasta el final. Todo fue muy rápido y el clima estuvo complicado, mucho calor y mucha humedad, pero supimos afrontarlo a lo último. Se nos fue la medalla, la compañera estuvo más fuerte al final. De verdad me siento muy feliz por este resultado para Colombia y Sudamérica", analizó sobre la carrera Arenas.

"Di lo mejor de mí, hice otra va vez récord nacional y no es nada fácil ratificarlo. Felicitarlas a ellas por la carrera que hicieron y muchas gracias a todos los que me vieron en Colombia y me apoyaron", añadió la atleta 'cafetera'.

Lorena Arenas, en la prueba de marcha 20 kilómetros. PanamSports.

La mexicana Alegna González completó una buena actuación, que saldó con un diploma olímpico gracias a su quinto puesto con un tiempo de 1h27:14, justo por delante de la ecuatoriana Glenda Morejón (1h27:37).

La mejor peruana, ante el hundimiento de Kimberly García (decimosexta), fue Evelyn Inga, octava con 1h28:22. Tras ella llegó la segunda ecuatoriana, Paula Milena Torres, con marca personal (1h28:48).