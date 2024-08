Santiago Buitrago: "Debemos saber jugar nuestras cartas para hacerlo bien en Olímpicos"

Santiago Buitrago es uno de los dos corredores que representará a Colombia en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de París 2024 , que se disputará este sábado, desde la 4:00 a.m., hora colombiana. El corredor bogotano tendrá su primera experiencia en unas olimpiadas y espera tener un buen resultado, luego de terminar en la décima posición de la clasificación general del Tour de Francia.

El hombre del Bahrain Victorious, que estará en la misma nómina con Daniel Felipe Martínez, habló en exclusiva con Caracol Sports antes de la disputa de esta competencia, que tendrá a grandes figuras como Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco Evenepoel, pero tendrá la ausencia de Tadej Pogacar, campeón del Tour y del Giro.

¿Qué significa estar en unos Juegos Olímpicos?

“Para nosotros los ciclistas, está el Tour de Francia pero los Olímpicos son cada cuatro años, los cupos están limitados. Es como el significado de lo que es el deporte, es la razón por la que eres un deportista. Además, vas con la bandera de tu país en el pecho, eso significa que no vas con la camiseta de un equipo que te paga, sino que lo haces más desde el patriotismo, porque desde tu país te seleccionaron para representar a Colombia. Eso es lo máximo para mí”.

¿Sientes presión de los Juegos Olímpicos?

“El resto de colombianos que han estado en los Juegos Olímpicos han dejado una huella, entonces de cierta manera dices ‘tengo que hacerlo muy bien’, ‘tengo que llegar bien’. Me ilusiona bastante, recibí la noticia con mucha alegría y voy a tomar la partida con muchísimo compromiso. Quiero hacerlo de la mejor manera por mí y por mi país”.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la etapa 14 del Tour de Francia 2024

¿Cómo recuperar después del Tour de Francia?

“Para recuperar después de tres semanas de acción, tienes que seguir montando en bici. Lo mejor es ir saliendo de manera progresiva. Terminé contento el Tour porque no hubo una fatiga que me hiciera tenerle fastidio. Llego muy bien a la carrera”.

¿Qué piensas del recorrido?

“Conozco bien el recorrido, es por los alrededores de París. Tiene una rampa de 1 kilómetro, cercano al 10%, pero lo peor de todo es que solo somos 90 corredores y nosotros solo somos dos. Es una carrera en la que puede pasar de todo y debemos jugar nuestras mejores cartas, leyendo mejor la carrera. Tenemos que aprovechar las oportunidades”.

¿Qué ilusión te hace estar en la villa olímpica y qué ídolos quieres ver?

"Los que han tenido la oportunidad de estar en la Villa Olímpica me han dicho que es una experiencia única, lastimosamente no estarán los ídolos con los que crecí, como Usain Bolt o Michael Phelps, me hubiera gustado conocerlos".