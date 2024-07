Siguen los casos de dopaje en los Juegos Olímpicos de París: ya hubo castigo y sanción

El judoca iraquí Sajjad Sehen ha sido suspendido provisionalmente tras dar positivo por las sustancias prohibidas metandienona y boldenona, según ha informado la Agencia Internacional de Controles (ITA).

Este organismo ha indicado que se ha encontrado un resultado analítico adverso por dichas sustancias tras el control que se le realizó el pasado martes en París bajo el control y la gestión de resultados del Comité Olímpico Internacional (COI), según comunicó el laboratorio acreditado por la AMA de París.

El judoca asiático ha sido informado y ha sido suspendido provisionalmente hasta que se resuelva el caso de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje y las Reglas del COI aplicables a los Juegos Olímpicos de París, con lo que no puede competir, entrenar o participar en ninguna actividad de los mismos.

En principio iba a enfrentarse el próximo día 30 al uzbeko Sharofiddin Boltaboyev en la primera ronda de la categoría de -81 kilos.

El deportista tiene derecho a impugnar la imposición de la suspensión provisional ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo – División Antidopaje (TAS ADD).

No obstante, Sajjad Sehen tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B.

Imagen de referencia del logo oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

¿Qué dijo el abanderado de España, en los Juegos Olímpicos de París 2024?

El piragüista Marcus Cooper, abanderado español junto a la regatista Tamara Echegoyen, desveló que debido a la "emoción" por la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París no pudo conciliar bien el sueño la última noche y no durmió bien pensando en ese momento histórico que vivirá en el Sena.

Marcus Cooper tiene dos medallas olímpicas: oro en Río 2016 en el K1 1.000 y plata en Tokio 2020 como integrante del K4 500. Junto a Tamara Echegoyen, campeona olímpica en Londres 2012 en vela, será el encargado de llevar la bandera española en la ceremonia de inauguración.

"Tengo una mezcla de emociones. Llevo días con el gusanillo. Yo, que soy calmado, cuando todo el mundo me saca el tema, tengo una mezcla de emociones. Cuando te paras a pensar lo que significa, que representas a 383 deportistas, pero también a 48 millones de españoles, es emocionante", dijo Cooper, en conferencia de prensa.

El piragüista mallorquín no está acompañado en París por la familia, que ya está en casa "preparada para ver la ceremonia", un momento con el que sueña desde hace tiempo.

"He dormido poco. Me fui a dormir tarde y me desperté antes incluso del despertador. La emoción no me ha hecho dormir bien", concluyó.