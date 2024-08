Yeni Arias y una polémica eliminación de los Juegos París 2024: ganó diploma olímpico

Yeni Arias, una de las cartas fuertes de la delegación colombiana, volvió al ruedo en los Juegos Olímpicos de París 2024 . Tenía una oportunidad inmejorable de asegurar medalla y, para ello, debía vencer a Im Ae-ji, representante de Corea del Sur. No fue fácil y, por eso, tenía que estar atenta y sacar su mejor versión. Sin embargo, no alcanzó y perdió 3-2, por decisión dividida, este jueves.

Desde la previa, se sintió tensión y con justa razón. Ambas boxeadoras eran conscientes de lo que estaba en juego, por lo que ni se miraron antes de que sonara la campana. La concentración era total e iba a ser la clave para llevarse la tan anhelada victoria. Fue así como la asiática fue quien 'pegó' primero, según la determinación de los jueces. Y es que ganó el primer round, por 3 a 2.

Posteriormente, en el segundo asalto, Yeni Arias, vestida de azul, fue consciente de que debía ir a todo o nada. Razón por la que tomó una postura ofensiva, buscando la manera de hacerle daño a su oponente. Y lo consiguió, con un par de derechas en la cabeza de la surcoreana. Esto hacía pensar que le darían el round 2 a la 'cafetera', pero los jueces vieron otra cosa y el marcador fue igual.

Im Ae-ji se impuso 3-2, con una estrategia en la que optó por enredar y abrazar a la colombiana. Finalmente, en el tercer asalto, la deportista nacional, de 33 años, intentó hasta lo imposible para dar vuelta a la situación. No obstante, en medio de su desespero, se descuidó y le dio chance a la rival de que la golpeara. Fue 4-1 en el round 3 para un 3-2 definitivo, en la decisión dividida.

Yeni Arias, boxeadora colombiana, en acción de competencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 Getty Images

Pese a ello, Yeni Arias no se fue con las manos vacías y se llevó un diploma olímpico, al quedar entre las ocho boxeadoras finales de la categoría de los 54 kilogramos. Ahora, la polémica pasó por la determinación de los jueces y así lo expresaron en la transmisión oficial de Caracol Sports. "Ese segundo asalto fue a favor de Yeny Arias", afirmó de entrada Eduardo Ahumada, periodista.

Pero no fue lo único. "No sé qué están viendo estos jueces, si la nuestra dominó el segundo asalto. Me parece que, de forma inexplicable, salió ganadora la surcoreana en el mencionado round", enfatizó nuestro especialista en boxeo. Sin embargo, no hay vuelta atrás y, ahora, la eliminación de Yeni Arias, se suma a las de Angie Valdés y Yilmar González, en los Juegos Olímpicos París 2024.