David Alonso: hora y dónde ver al colombiano en la carrera del GP de España, en el Moto3

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team David Alonso ha volado en Jerez para conseguir una nueva pole, la segunda consecutiva después de la que lograra en Estados Unidos. El joven colombiano ha vuelto a dominar todas las sesiones del fin de semana, incluido el último entrenamiento en condiciones de mojado y partirá mañana desde la primera posición de la parrilla.

Alonso ha parado el crono en 1:44.954 y ha aventajado en dos décimas al segundo clasificado, el sevillano David Muñoz, que ha hecho el tiempo con la referencia del piloto del CFMOTO Gaviota Aspar, y en más de un segundo al tercero, el neerlandés Collin Veijer. La lluvia ha sido la protagonista durante la mañana en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto y a la hora de la clasificación de Moto3, todavía quedaban parches de agua en el asfalto.

Este domingo, Alonso luchará por la tercera victoria de la temporada en una carrera en la que el líder el Mundial, Dani Holgado, partirá desde la decimoctava plaza después de sufrir una fuerte caída en su primera vuelta lanzada del cronometrado, lo que le ha impedido marcar un tiempo.

Joel Esteban ha firmado la mejor clasificación de su carrera mundialista en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team ha conseguido el octavo mejor registro tras lograr clasificarse directamente para la Q2, uno de sus objetivos de este fin de semana.

Publicidad

Esteban ha brillado esta mañana en condiciones de mojado y ha conseguido el segundo mejor tiempo, a sólo 96 milésimas de su compañero de equipo. En el cronometrado, el debutante se ha mostrado muy competitivo, pero un error en la última curva de su último intento le ha imposibilitado una mejor clasificación. De cara la carrera de este domingo, Esteban se muestra confiado y espera recuperar posiciones para luchar con el grupo de cabeza.

“Liderar el último entrenamiento en agua ha sido como una victoria para mí, porque tenía una asignatura pendiente y he superado mis miedos. Para la clasificación, al final se ha secado la pista, algo que no parecía muy claro. He salido con mucho cuidado con los parches de agua y he apretado al máximo donde podía. Para la carrera, los neumáticos irán al límite, hay que ver qué estrategia y qué neumático utilizaremos, porque habrá que guardar un poco para el final”, dijo Alonso, tras conseguir la 'pole'.

Publicidad

Por su parte, Esteban manifestó que “ha sido un día muy positivo, aunque la octava posición en la clasificación sabe a poco. Hemos empezado en mojado con la última sesión de entrenamientos y al principio me ha costado un poco, porque era la segunda vez que me subía a la Moto3 en condiciones de lluvia y no había rodado mucho con estos neumáticos, pero poco a poco he ido mejorando las sensaciones y he terminado segundo. Hemos cumplido el objetivo de pasar directamente a la Q2, he salido muy decidido y he conseguido terminar octavo. He tenido un susto en la última curva cuando estaba bajando mi tiempo y podía terminar entre los cinco primeros, así que mañana tocará remontar”.

David Alonso en el GP de España. Aspar Team.

Hora y dónde ver a David Alonso, en la carrera del GP de España, en el Moto3:

Fecha: domingo 28 de abril

Hora: 3:45 a.m. (hora Colombia).

Lugar: Circuito de Jerez

Transmisión: Star Plus