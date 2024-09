David Alonso, imparable en Moto3: pone su mira en el Gran Premio de San Marino

El líder del mundial de Moto3, el colombiano de origen español David Alonso (CFMoto), llega al GP de San Marino, que se disputa este fin de semana en el circuito 'Marco Simoncelli' de Misano Adriático, sabedor de lo que es ganar en ese trazado, aunque con dudas sobre el rendimiento con los nuevos neumáticos.

"Llegamos a Misano con 75 puntos de ventaja, en un circuito donde el año pasado gané, pero este año con neumáticos diferentes habrá que ver cuál es su rendimiento y si hay tanta degradación como en Aragón o si no hay que preocuparse tanto", explicó Alonso en la nota de prensa de su equipo.

"Trabajaremos en ello durante todo el fin de semana para plantear de la mejor forma posible la carrera", añadió el líder de Moto3.

David Alonso, piloto Aspar Team. Aspar Team.

El joven Joel Esteban, debutante en el campeonato, ha reconocido que Misano es un circuito nuevo para él, pero ha incidido en que eso no es un problema porque, asegura esta temporada ya ha demostrado que se adapta bien a pistas que no conoce. "Vamos a seguir trabajando como hemos estado haciendo en los dos últimos grandes premios, intentando conseguir el pase directo a la segunda clasificación", agregó.

"Sé que tengo que mejorar a una vuelta, sobre todo en el primer intento, porque no acabo de sacar todo el potencial al neumático, y en carrera tengo que trabajar en las primeras vueltas, porque me quedo atrás y no consigo tener el ritmo suficiente para cazar al grupo de delante", reconoce Joel Esteban en la nota del equipo CFMoto.