David Alonso y las cuentas para coronarse campeón del Moto3, en el GP de Japón

Con inteligencia y una gran remontada, el piloto colombiano del Aspar Team, David Alonso , se proclamó campeón, durante este domingo, del Gran Premio de Indonesia y alcanza los 196 puntos, por lo que podría conseguir, matemáticamente, el título del Moto3 durante el próximo fin de semana en Japón.

La carrera de este domingo no inició de la mejor manera para nuestro representante. Partiendo desde la quinta posición, David mantuvo su puesto en el grupo de cabeza que disputó los primeros 10 lugares y aunque parecía quedar relegado, al ocupar el séptimo lugar en una parte del recorrido, aprovechó el momento clave para triunfar en el circuito de Indonesia.

Poco a poco, Alonso remontó posiciones y a falta de cuatro vueltas ya estaba en la búsqueda del primer lugar. Con el paso de los giros, el colombiano recortó distancias y adelantó a Adrián Fernández y a David Muñoz, por lo que con un ritmo alto aseguró su victoria en el circuito de Mandalika.

David Alonso, piloto colombiano de Moto3, en el Gran Premio de Indonesia AFP

Nuestro representante registró un tiempo final de 32:57.410 y superó por 85 milésimas a Adrián Fernández, segundo lugar, y por 225 a David Muñoz (tercera posición). Gracias a los 25 puntos de la victoria, Alonso alcanzó las 196 unidades y empató a Romano Fenati como el piloto con más victorias (13) en la historia del Moto3.

“Durante la carrera hubo un momento que, entre el calor, no tuve velocidad y perdí mucho en un sector, la cabeza me pedía terminar quinto o sexto, sumar puntos y pensar en Japón. Sin embargo, tenía que hacerlo, por mí, por mi gente, por todos los que estamos luchando por conseguir el objetivo. Eso me dio la fuerza para no rendirme en las últimas vueltas y dar un poco más”, expresó el colombiano luego de su novena victoria en la temporada.

El circuito de Twin Ring Motegi de Japón será el siguiente reto, durante el próximo fin de semana, para nuestro representante. Además, Alonso tendrá la oportunidad de conseguir el título de la categoría debido a su diferencia actual con el segundo clasificado, pues los 97 puntos que tiene sobre el español Daniel Holgado lo dejan a una victoria, u otros resultados con una diferencia de tres unidades, de un histórico título para Colombia.

Lo que necesita David Alonso para coronarse campeón del Moto3, en el GP de Japón: