¿Por qué David Alonso no ganará dinero por ser campeón del Moto3?

David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team) se coronó campeón del Mundo de Moto3 en 2024 , tras lograr la sensacional cifra de 10 victorias en lo que va de temporada, el deportista, que también tienen nacionalidad española, se ha coronado este fin de semana en Japón, logrando un hito histórico como el primer piloto colombiano en ganar un título de Grandes Premios en cualquier categoría.

En 2024, Alonso se perfiló como uno de los claros favoritos desde el principio. Su victoria en Qatar fue una señal de lo que estaba por venir, ya que su maestría en la última vuelta también le dio a CFMOTO el honor de ser el primer fabricante chino en ganar un Gran Premio. Nueve victorias más siguieron en una campaña asombrosa en 2024, y su triunfo en el GP de Japón convirtió al '80' en el piloto con más victorias en la historia de Moto3, superando a Romano Fenati con 14 (y sumando).

Si bien su gesta es todo un hito para el deporte de nuestro país, Alonso no ganará ni un solo euro por ser campeón del Moto3. Para sorpresa de todos esto no es algo nuevo, todo lo contrario, es normal en este deporte.

¿Por qué los pilotos no ganan dinero por ser campeones en el motociclismo?

Los pilotos no ganan dinero directamente por ganar un título en MotoGP, Moto2 o Moto3 porque los campeonatos no otorgan premios monetarios por victorias o títulos. A diferencia de otros deportes, como el tenis o el golf, donde los torneos ofrecen premios en efectivo, el motociclismo no sigue este modelo en sus competiciones de alto nivel.

En lugar de recibir un premio monetario directo, los pilotos ganan dinero principalmente a través de sus contratos con los equipos, que incluyen salarios y bonos. Estos bonos pueden estar vinculados al rendimiento, como ganar carreras, subir al podio o incluso lograr campeonatos, pero son acuerdos internos entre el piloto y el equipo, no premios oficiales de la organización.

Además de sus contratos, los pilotos también generan ingresos por patrocinadores personales, acuerdos comerciales y, en algunos casos, por su propia marca o imagen. Los mejores pilotos como Valentino Rossi, Marc Márquez o Fabio Quartararo han logrado firmar lucrativos acuerdos publicitarios que aumentan considerablemente sus ingresos.

Así, aunque ganar el título es un logro importante y puede llevar a un aumento significativo en el valor del piloto, no se traduce directamente en un premio en dinero por parte de la organización del campeonato.