Naomi Osaka se confiesa: "Cambié mucho, pero la verdad es que extrañaba jugar al tenis"

Quince meses después de apartarse de las pistas la japonesa Naomi Osaka, exnúmero uno del mundo, regresó a la competición, en el torneo de Brisbane (Australia) con una victoria sobre la alemana Tamara Korpatsch que la llevó a la segunda ronda.

La jugadora nipona de 26 años, poseedora de siete títulos, entre ellos dos Abiertos de Australia y otros tantos de Estados Unidos, ganó a la alemana Tamara Korpatsch en la vuelta al tenis profesional que aparcó para tener una hija en julio pasado . Osaka ganó por 6-3 y 7-6(9).

Osaka, que saltó a la pista por primera vez desde el Abierto Pan Pacific del 2022 ofreció un buen nivel de juego. Acabó el choque con 36 puntos ganadores y 21 errores no forzados para situarse en segunda ronda, que jugará ante la checa Karolina Pliskova, decimosexta favorita.

"Sobre mi rendimiento deportivo, creo que jugué bastante bien. Estaba muy nerviosa, pero fue muy bueno volver a las pistas de tenis. También, recibí el apoyo del público, eso me hizo sentir más cómoda y estoy muy agradecida por eso", comenzó diciendo Osaka en diálogo con los medios oficiales del evento.

Y agregó: "No le puse mucha atención a las condiciones climáticas (...) Me importa si gano o pierdo, pero creo que al final lo que más valoro es el proceso. Aunque cambié mucho durante el tiempo que no estuve compitiendo, me di cuenta que extrañaba jugar y también me hizo feliz ver a muchos menores en las gradas".

Por otro lado, también supero la primera ronda la australiana Daria Saville que ganó con claridad a la ucraniana Dayana Yastremska (6-0 y 6-4). En segunda ronda se enfrentará contra la undécima cabeza de serie, la rusa Anastasia Potapova.

¿Quién es la vigente campeona del WTA 500 de Brisbane?

En la modalidad de sencillos, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka es la campeona más reciente del torneo de Brisbane. Vale recordar que en la edición del año pasado, Sabalena derrotó a la checa Linda Noskova con parciales de 6-3 y 7-6.