A Alexander Zverev le dan con todo en el Abierto de Australia: despiadada crítica desde Alemania

Se viene uno de los partidos más llamativos, parejos y esperados del Abierto de Australia. Este miércoles 24 de enero, a las 4:30 de la mañana (Hora de Colombia) y en la Rod Laver Arena, Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se verán las caras por los cuartos de final, en busca de un cupo a 'semis'.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que el tenista alemán está presente en unos cuartos de final. Dicha instancia ya la había alcanzado en el pasado, uno de ellos con victoria frente al suizo Stan Wawrinka en 2020, y el otro con derrota frente al serbio Novak Djokovic.

Ahora, no todo es color de rosa para Alexander Zverev. En las últimas horas, la prensa alemana explicó a la Agencia EFE, durante la reciente jornada, que "al jugador sólo le gusta dormir y jugar al Mario Kart cuando no está entrenando" . Estas palabras no pasaron por alto y causaron revuelo. Una fuerte crítica.

Necesitará precisamente dormir y recuperar la energía en pista, después de haber invertido cinco horas y cinco minutos más compitiendo que el que será su rival en los cuartos de final.

Por su parte, Alcaraz ha contado a lo largo del torneo que en su tiempo libre le gusta comer tanto en restaurantes españoles como platos de sushi, una de sus comidas favoritas, aunque lamentó no haber dispuesto de mucho tiempo hasta el momento para descubrir más de Australia.

Alexander Zverev durante la edición 2024 de la United Cup (Imagen de referencia). Getty Images

El segundo cabeza de serie llega a la primera gran cita del campeonato tras haberse reencontrado con su mejor versión, la que le hizo tocar el cielo en Nueva York (2022) y Wimbledon (2023), frente al serbio Miomir Kecmanovic en los octavos de final.

"Siempre se puede mejorar. Sé que me van a preguntar y prefiero decirlo, es el saque. De nivel de saque puedo mejorar bastante: direcciones, velocidad porcentajes... Por todo lo demás, partido impecable ", explicó el joven de 20 años tras su último encuentro.

Si es capaz de mejorar su servicio y continuar con la misma sensación de pelota que experimentó frente al balcánico Kecmanovic, Alcaraz tendrá una gran oportunidad para acceder por primera vez en su carrera a las semifinales del 'major' oceánico.

El otro partido donde buscarán un cupo a 'semis', en este lado del cuadro, será el que enfrente al ruso Daniil Medvedev (3) con el polaco Hubert Hurkacz (9).