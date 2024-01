Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev: hora y dónde ver EN VIVO HOY el partido del Abierto de Australia

El español Carlos Alcaraz, que acumuló ocho horas y 42 minutos en pista en sus anteriores partidos, se verá las caras contra el alemán Alexander Zverev (6), que estuvo 13 horas y 47 minutos durante las cuatro primeras rondas, en lo que será el octavo choque entre ambos para determinar a uno de los semifinalistas del Abierto de Australia. Dicho compromiso será este miércoles 24 de enero, a las 4:30 a.m. (Hora de Colombia), y podrá verlo a través de la plataforma de Star+ y en el canal de ESPN.

"Obviamente que en un Grand Slam, cuantas menos horas pases en pista mejor. Él ha tenido dos partidos a cinco sets y con 7-6 en el último. En el US Open le pasó lo mismo, venía con muchas horas a la espalda y le pasó factura. Yo no llevo muchas horas en pista", comentó Alcaraz, que prefirió ejercitarse este martes únicamente en el gimnasio y aprovechó para visitar algunos lugares de la ciudad australiana como el emblemático Shrine of Remembrance.

El murciano, que se cobró su venganza frente al italiano Lorenzo Sonego en segunda ronda para igualar el cara a cara particular (1-1), buscará hacer lo propio frente a un tenista de Hamburgo que se ha llevado cuatro de los siete encuentros que mantuvieron en el pasado (4-3).

El último de ellos tuvo lugar durante la fase de clasificación de las Finales ATP, que contó con un Alcaraz mermado sobre todo a nivel mental, después de llegar al final de la temporada exhausto como consecuencia de sus 79 partidos, en un año en el que levantó el título en Wimbledon, Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells y Buenos Aires.

Alexander Zverev y Carlos Alcaraz chocarán en el debut en las ATP Finals 2023 AFP

En una situación similar a la de este miércoles, ambos llegaron al choque más reciente en competición Grand Slam: Alcaraz, en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, con muchos menos horas por su solvencia en primeras rondas ante un Zverev que necesitó el quinto set en numerosas ocasiones. El resultado fue 6-3, 6-2 y 6-4, después de que la frescura de Alcaraz abrumara a un espeso Zverev.

Para Carlos Alcaraz será la primera que dispute unos cuartos de final en Melbourne Park, después de que se perdiera el torneo en 2023, año en el iba a debutar como favorito.

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev. AFP

Hora y dónde ver Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev, en el Abierto de Australia

Día: miércoles 24 de enero.

Hora: 4:30 a.m. (Colombia).

Cancha: Rod Laver Arena.

Tranamisión: Star+ / ESPN.