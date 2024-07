A Carlos Alcaraz, le enviaron un mensaje en Wimbledon: "Tengo ganas de jugar contra él"

El estadounidense Tommy Paul, rival de Carlos Alcaraz en cuartos de final de Wimbledon , aseguró que es "divertido" jugar contra el español y que ambos tienen un estilo de juego "muy agresivo". Recordemos que el nacido en El Palmar, Murcia, defiende su corona como campeón de este Grand Slam, luego de imponerse en 2023, en una maratónica final sobre el serbio, Novak Djokovic.

Paul, ganador en Queen's hace dos semanas, derrotó a Roberto Bautista para ganarse un puesto en sus primeros cuartos de final en Wimbledon y ahora está a un partido contra Alcaraz de las que serían sus segundas semifinales de Grand Slam tras las del Abierto de Australia en 2023.

"Ambos jugamos un estilo muy agresivo de tenis", dijo el estadounidense. "Viene jugando muy bien y ultra agresivo. Va a ser un partido para que la gente disfrute. Sinceramente, es muy divertido jugar contra él. Tengo muchas ganas".

El partido, que seguramente sea en la central, supondrá la primera experiencia en esa pista para Paul, que solo ha jugado un partido en su carrera en la pista 1, contra Cameron Norrie en 2022.

Publicidad

"La pista central de Wimbledon probablemente sea la más icónica del tenis. Tengo muchas ganas, pero sinceramente no me importa dónde me pongan. Si es en la central, estará bien, y si es en la pista 1, también".

Carlos Alcaraz, tenista español, se lamenta por un error cometido en Wimbledon 2024 AFP

El estadounidense vio la final del año pasado entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz y compartió sus recuerdos sobre aquel día, que ha sido de los mejores en la historia del deporte blanco.

Publicidad

"Obviamente, Alcaraz estaba jugando increíble para ganar el título. Jugaba muy agresivo y era muy emocionante de ver. Recuerdo que fue un partido espectacular. Antes del partido no sabía quién iba a ganar. Muchas veces en el pasado, cuando jugaba Djokovic era un poco como que sabías que probablemente iba a ganar. Antes de ese partido no tenías ni idea".