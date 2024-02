Andy Murray se tiene fe y responde a quienes lo ponen en el retiro

Andy Murray, ganador de tres Grand Slams, aseguró que no va a rendirse, después de caer en la primera ronda del torneo de Montpellier y de que la cadena británica BBC dejase caer en un artículo que está "dañando su legado".

El británico perdió en la primera ronda del pasado Abierto de Australia, sin ganar un set, y cayó también en su debut en Montpellier ante el francés Benoit Paire, que llevaba dos años sin ganar un partido a nivel ATP.

En un artículo en la BBC, una periodista aseguraba que Murray solo ha ganado uno de sus últimos nueve partidos y se preguntaba "¿En qué punto va a dañar su legado?".

En Twitter, el escocés reconoció que está en "un momento terrible" y que mucha gente se rendiría en su situación.

"Pero no soy como la mayoría de la gente y mi mente funciona de otro modo. No me voy a rendir. Seguiré luchado para estar al nivel que sé que puedo estar", admitió Murray, ganador de dos oros olímpicos y exnúmero uno del mundo.

Después de anunciar su retirada en enero de 2019, Murray volvió al tenis con una prótesis en la cadera, con la que ha conseguido volver a estar entre los 50 mejores del mundo e incluso ganar un título.

Sin embargo, el británico, que cumplirá 37 años en mayo, está lejos de los grandes títulos que conquistó en su carrera, entre los que se incluyen dos Wimbledon y un US Open.

Palmarés de Andy Murray

Grand Slam

US Open 2012

Wimbledon 2013

Wimbledon 2016

Masters 1.000

Cincinnati 2008

Madrid 2008

Miami 2009

Canadá 2009

Canadá 2010

Shanghai 2010

Cincinnati 2011

Shanghai 2011

Miami 2013

Madrid 2015

Canadá 2015

Roma 2016

Shanghai 2016

París 2016

Olímpicos

Tokio 2012 - Oro

Rio 2016 - Oro

Copa Davis

2015

ATP Finals

2016