ATP y WTA anunciaron nuevas reglas: ¡Por fin escucharon a los tenistas!

La ATP y la WTA colaboran en una nueva regla de programación para reducir el número de finales de partidos que acaban tarde en ambos circuitos. También está en marcha una revisión estratégica de las pelotas de tenis, con el propósito de incrementar la calidad y consistencia de las pelotas durante los torneos a partir de 2025. Las propuestas son resultado directo de las sugerencias de los jugadores y tienen como objetivo mejorar la experiencia en los torneos, tanto para los jugadores como para los aficionados.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS

El número de partidos que acaban tarde (entendiéndose como los partidos que acaban más allá de la medianoche) ha aumentado considerablemente en los últimos años, dejando un impacto negativo en jugadores y aficionados. Esto está relacionado con el incremento de la duración media de los partidos en el circuito.

Se implementarán nuevas reglas relacionadas con la programación de partidos en la ATP y la WTA y tendrá efecto a partir de enero de 2024:

• No habrá más de cinco partidos por día en una misma pista (con inicio a las 11.00 am), con tres de ellos en la sesión de día y dos en la de noche.

• No habrá salidas a pista a partir de las 11.00 pm, a menos que lo apruebe el supervisor ATP/WTA de acuerdo con la gerencia de ATP/WTA.

• Los partidos que no hayan empezado a las 10.30 pm se trasladarán a una pista alternativa, no más tarde de las 11.00 pm.

• La sesión de noche empezará no más tarde de las 7.30 pm, con una recomendación de las 6.30 pm.

En circunstancias excepcionales, un torneo podría solicitar excepciones de acuerdo a la tradición cultural, condiciones meteorológicas o cualquier otra situación atenuante, que será estudiada por ATP/WTA.

Las nuevas reglas de programación serán implementadas como parte de una prueba de un año, sujeta a una revisión posterior.

PELOTAS DE TENIS

Está en marcha una revisión de las pelotas de tenis que se usan en el circuito. Históricamente, cada torneo ha tenido la posibilidad de determinar su propio proveedor o patrocinador de pelotas, lo que da lugar a una potencial inconsistencia de las pelotas usadas cada semana.

La intención ahora es avanzar hacia un punto de vista más consistente y centralizado por parte de la ATP y la WTA. El objetivo es ofrecer a los jugadores mayor consistencia en cuanto a las pelotas en los torneos y unos requisitos certificación y especificación más estrictos, sin que afecte de manera negativa a los ingresos de los torneos.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, señala que “la programación de partidos y las pelotas de tenis son temas prioritarios en nuestra agenda, junto con la WTA. Es imperativo que evolucionemos y nos adaptemos a las demandas del juego moderno, particularmente en lo que se refiere a la salud de los jugadores y la experiencia de los aficionados. Somos optimistas sobre el impacto que podemos tener en estos frentes, ahora y a largo plazo”.

Steve Simon, presidente y CEO de la WTA, indicó que “sentimos que es importante que estas iniciativas estén alineadas entre ambos circuitos y permitirá a los deportistas rendir a su máximo nivel, ofreciendo una mejor experiencia tanto a los atletas como a la experiencia de los aficionados. Los comentarios que vienen directamente de los deportistas en colaboración con nuestros eventos miembros han sido fundamentales para permitirnos seguir modernizando nuestro deporte”.