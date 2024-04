Camila Osorio clasificó a la final de la Copa Colsanitas: ganó y va por su segundo título en Bogotá

Fiesta, celebración e ilusión. Eso fue lo que se vivió este sábado 6 de abril, en la cancha principal del Country Club, gracias a Camila Osorio. Y es que, con un buen tenis y un resultado contundente, venció 7-6 y 6-4 a Sara Errani y clasificó a la gran final de la Copa Colsanitas 2024. La tenista colombiana le regaló una enorme alegría al país y se hizo fuerte en su casa.

El partido no empezó de la mejor manera para la cucuteña. Sacando a relucir toda su experiencia, la tenista de 36 años se hizo con una ventaja impresionante en el set inicial. Se puso 4-0 arriba y la situación no era la mejor para la local. Pero no hay que darla por 'muerta'. Si algo siempre ha caracterizado a 'Cami' es su entrega, sacrificio y que lucha hasta el final.

De esa manera, no solo logró descontar, sino que lo dio vuelta y revirtió el panorama. Las cosas se pusieron 5-5 y, a partir de ese momento, ninguna cedió más terreno. Razón por la que todo se definió en el tie break. Allí, se le vio más sólida y mucho mejor a Camila Osorio, hasta el punto de imponerse por 7-4. Así las cosas, ganó el primer parcial por 7-6.

La final de la Copa Colsanitas 2024 estaba cada vez más cerca. Era cuestión de mantener el ritmo y nivel en el segundo set. Por eso, sacó diferencias de arranque. Quebró el saque de la oponente y se puso 2-0 arriba. No obstante, eso duró poco. Rápidamente, se emparejó el encuentro. Pero la colombiana volvió a hacer de las suyas: 5-4 y sacaba para la victoria.

Apoyada por las miles de personas que estaban en las gradas, no desentonó y se llevó el triunfo por 7-6 y 6-4. Emoción en Camila Osorio, quien se ilusiona con un nuevo título en su carrera. Recordemos que ya sabe lo que es ganar este WTA 250 en Bogotá, luego de que lo consiguiera en 2021. En aquel entonces, venció a Tamara Zidanšek, por 5-7, 6-3 y 6-4.

Así le ha ido a Camila Osorio en la Copa Colsanitas 2024

La colombiana empezó su camino en este WTA 250, frente a Marina Stakusic, canadiense a la cual venció por 6-4 y 6-2. En segunda ronda, tampoco tuvo problemas con la rumana Anca Todoni, pues la doblegó con un claro 7-6 y 6-4. Finalmente, en cuartos de final, Camila Osorio sufrió un poco más de la cuenta, pero venció 1-6, 6-3 y 6-3 a la alemana Tatjana María .